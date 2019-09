Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - Lancement d'un appel de projets

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce le lancement d'un appel de projets dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités. Ce programme soutient les municipalités de même que les communautés autochtones de moins de 100 000 habitants afin qu'elles puissent mettre en œuvre des actions préventives adaptées aux problèmes de criminalité et de sécurité sur leur territoire.

De 2019-2020 à 2021-2022, les municipalités pourront recevoir un financement maximal annuel de 112 500 $ pour répondre aux besoins recensés. Une contribution supplémentaire pourra être versée pour 2022-2023 et 2023-2024, si la poursuite de certaines activités est jugée essentielle. Les municipalités ont jusqu'au 15 octobre pour soumettre une demande.

Citation :

« Les autorités municipales sont les mieux placées pour établir les préoccupations et besoins en matière de prévention de la criminalité sur leur territoire. D'ailleurs, le succès de l'exercice précédent nous permet de croire que ce programme est des plus avantageux pour la sécurité des citoyens des municipalités participantes ».

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Faits saillants :

Le programme comprend quatre volets :

Volet 1 : Démarche structurée de planification des interventions en prévention de la criminalité;



Volet 2 : Mise en place de mesures préventives découlant d'un plan d'action ou d'une politique en matière de sécurité;



Volet 3 : Développement ou bonification d'un service de travail de rue;



Volet 4 : Programme d'animation après-école.

Au cours des trois dernières années, près de 4 M$ ont été consentis par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmes-financement.html

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique 418 646-6777, poste 30274