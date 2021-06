Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - 1,375 M$ pour prévenir la criminalité au Québec

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, accorde 1 375 000 $ aux municipalités afin de soutenir financièrement la réalisation de 37 projets visant à améliorer et à renforcer la sécurité dans l'ensemble du Québec.

L'aide gouvernementale provient du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) et est octroyée pour l'année 2021-2022. Grâce à ce programme, des mesures adaptées à leurs propres réalités sont mises en œuvre par les organisations municipales et les communautés autochtones afin d'assurer des milieux de vie plus sécuritaires à leurs citoyens, notamment en ce qui a trait à l'amélioration de leurs démarches de planification en matière de prévention de la criminalité.

« Votre gouvernement se fait un devoir de veiller à ce que nos municipalités aient les ressources nécessaires pour améliorer leurs services et leurs programmes en prévention de la criminalité. La sécurité de nos citoyens, c'est non négociable. Je félicite les équipes derrière ces 37 projets positifs pour notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le PSM s'adresse aux organisations municipales et aux communautés autochtones de moins de 100 000 habitants.

Le PSM poursuit les orientations de la Politique ministérielle en prévention de la criminalité et a pour objectif de favoriser le maintien de milieux de vie sains et sécuritaires en positionnant la prévention de la criminalité comme un service de proximité essentiel.

Cette politique reconnaît les autorités municipales et les communautés autochtones comme les mieux placées pour coordonner des mesures préventives menées en partenariat avec les différents organismes et intervenants du milieu qui répondent aux préoccupations de leurs citoyens en matière de sécurité.

Au cours des quatre dernières années, près de 6,675 M$ ont été consentis par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de ce programme.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmes-financement.html

