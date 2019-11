Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime - Le gouvernement du Québec soutient l'amélioration des infrastructures du port de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme qu'il octroiera une aide financière de 2 492 595 $ à l'Administration portuaire de Trois-Rivières pour l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur, d'un hangar polyvalent et d'un entrepôt pour équipements surdimensionnés. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouvel entrepôt permettra à l'entreprise Hason d'exploiter une unité de réception, d'entreposage et d'assemblage pour ses produits surdimensionnés et d'en faire l'exportation outre-mer. Le projet permettra la création d'une quarantaine d'emplois de qualité.

« L'aménagement d'un espace d'entreposage, d'un hangar polyvalent et d'un entrepôt pour équipements surdimensionnés contribuera directement au développement de la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières. Notre gouvernement est fier d'investir dans l'amélioration des services de transport maritime du port et de soutenir le développement économique régional. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'exploitation par l'entreprise Hason d'une unité d'entreposage et d'assemblage à Trois-Rivières permettra de stimuler l'économie locale et régionale et de créer des emplois de qualité dans la région de la Mauricie. Je suis donc très fier que notre gouvernement soutienne un tel projet et montre l'importance du port de Trois-Rivières comme moteur économique de la Mauricie. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En tant qu'acteur clé du développement de la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières, nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec l'entreprise Hason. Grâce à ce projet, le port et la ville de Trois-Rivières bénéficieront d'un rayonnement international accru, ce qui entraînera des retombées importantes pour notre milieu. Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières ainsi que les intervenants de la zone industrialo-portuaire ont apporté une contribution essentielle à la réalisation de ce projet de grande envergure. »

M. Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières

« Hason est très fière de poursuivre sa croissance à Trois-Rivières. Le choix de Trois-Rivières s'est imposé, non seulement grâce à la proximité du port et au soutien continu de son équipe dans le cadre de notre partenariat, mais également grâce à la qualité de la main-d'œuvre présente dans la région et à l'étendue des services qu'on y trouve. Cette nouvelle usine permettra à Hason d'atteindre de nouveaux marchés par l'utilisation du transport maritime, d'accroître ses exportations et de mieux servir sa clientèle existante tout en générant des retombées importantes pour l'économie locale. »

M. Denis Blain, président-directeur général, Produits d'acier Hason

« Depuis la création de la zone industrialo-portuaire, les quatre partenaires impliqués travaillent ensemble dans un objectif commun, conscients que chacun apporte une importante contribution à sa réussite. La Ville de Trois-Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et, bien sûr, le Port de Trois-Rivières se sont concertés pour bâtir un projet qui aura un maximum de retombées économiques dans notre milieu. L'implantation d'Hason confirme le succès de ce partenariat. Il s'agit d'une première annonce pour la zone IP trifluvienne, mais certainement pas la dernière. »

M. Jean Lamarche, maire de la ville de Trois-Rivières

Faits saillants

Le projet initial de 2016 prévoyait l'aménagement d'un parc logistique sur le territoire du port de Trois-Rivières aux fins d'entreposage intérieur et extérieur. Le projet a évolué depuis afin de mieux répondre aux besoins des entreprises locales, notamment Hason. La nouvelle version du projet prévoit l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur, d'un hangar polyvalent et d'un entrepôt pour équipements surdimensionnés. L'aide financière prévue initialement n'a pas été modifiée avec la nouvelle version du projet.

L'exploitation par Hason d'une unité d'entreposage et d'assemblage aura pour effet de créer une quarantaine d'emplois à Trois-Rivières.

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime, qui vise à favoriser les investissements dans un souci de compétitivité et de développement durable. Il est constitué de trois volets :

Volet 1 - Infrastructures maritimes et intermodales en transport des marchandises



Volet 2 - Projets pilotes en transport des marchandises



Volet 3 - Infrastructures maritimes en transport des personnes

