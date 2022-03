Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure - Subvention de 20 M$ pour 250 projets visant à améliorer l'offre d'infrastructures sportives et récréatives dans les petites municipalités

STOKE, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une enveloppe de 20 millions de dollars pour soutenir 250 projets dans des municipalités de moins de 10 000 habitants. Signe de la popularité de ce programme, le gouvernement du Québec a doublé la mise de départ avec une bonification de 10 millions de dollars afin de permettre à davantage de Québécoises et Québécois de profiter d'installations sportives et récréatives sécuritaires et modernes.

Dans toutes les régions du Québec, des patinoires extérieures, des jeux d'eau et des modules de jeux figurent parmi les types de projets qui verront le jour grâce à cette aide financière d'un maximum de 100 000 $ par projet.

Le PSISRPE vise à soutenir la présence d'infrastructures sportives et récréatives en bon état dans les petites collectivités du Québec, et à accroître l'accès de la population à celles-ci.

« La popularité de ce nouveau programme en témoigne : les Québécoises et Québécois ont plus que jamais envie d'être actifs. Grâce à cet investissement de 20 millions de dollars, des infrastructures de qualité seront au rendez-vous. Les citoyennes et citoyens de tous âges, particulièrement les familles, auront plus de possibilités pour bouger à proximité. Je tiens particulièrement à remercier les petites municipalités ainsi que les organismes qui ont soumis des projets. Avec ces nouvelles infrastructures, vous vous donnez les moyens de répondre aux besoins de votre population, tout en augmentant le dynamisme de votre municipalité. Tout le monde y gagne! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce nouveau programme permettra certainement aux personnes vivant dans une petite municipalité de découvrir de nouvelles façons de bouger près de chez eux. Dans notre circonscription de Mégantic, ce sont neuf projets qui seront réalisés pour favoriser un mode de vie actif et pour bouger autrement, été comme hiver. Il est question notamment de patinoires multifonctionnelles et d'aménagement de parcs, autant dans le Granit que dans le Haut-Saint-François et dans le Val-Saint-François. Ici, à Stoke, ce sera au guidon d'un BMX ou d'un vélo! J'invite les citoyennes et citoyens à prendre connaissance des investissements dans leur région pour mesurer la diversité des installations retenues. Il y en a pour tous les goûts. »

François Jacques, député de Mégantic

« Comment ne pas se réjouir d'une telle annonce! Grâce à l'appui du gouvernement du Québec et de nos instances municipales, toutes les familles stokoises pourront profiter, dans un avenir rapproché, d'un sentier multifonctionnel et d'une piste à rouleaux au village de Stoke. Stratégiquement situées, ces nouvelles installations attrayantes seront construites près de l'école et d'un nouveau développement où vivent de nombreux enfants. Ces lieux en nature seront propices à la socialisation et permettront à notre population d'être active et en santé. Je vous remercie donc de votre appui. »

Liliane Gagnon, présidente de la Corporation de développement socio-économique de Stoke (CDSE de Stoke)

Ce programme s'inscrit dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Pour être admissibles, les infrastructures doivent être accessibles au public, permettre la pratique d'activités sportives et récréatives et être de petite envergure.

