Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale - Le gouvernement du Québec passe à l'action en bonifiant l'aide financière

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement sécuritaire du transport ferroviaire ainsi que la relance économique, le gouvernement du Québec augmente le soutien financier pour les infrastructures de transport ferroviaire. Ce sont le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le coprésident du Forum de concertation sur le transport ferroviaire et député de Mégantic, M. François Jacques, qui en font l'annonce. Le programme est doté d'un budget annuel de 12 M$, portant ainsi le total des investissements à 24 M$ pour les deux prochaines années.

Le Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale (PSITFIM) est aussi enrichi grâce à l'ajout d'un troisième volet qui a pour objectif d'identifier des sites favorisant l'intégration modale. Ce volet vise également à accroître l'offre de services en transport de marchandises ou de passagers.

« Le transport ferroviaire est un mode à considérer autant pour favoriser l'économie du Québec que pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation substantielle du budget de 4 M$, en 2020-2021, à 12 M$ annuellement pour les deux prochaines années contribuera à soutenir plus de projets, notamment ceux de plus grande envergure. Cela témoigne de l'écoute, de la part de votre gouvernement, des besoins des différents acteurs de l'industrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le train est un vecteur de développement économique dans nos régions, ce qui permet à nos entreprises d'être compétitives, notamment dans le secteur manufacturier et celui des matériaux. Je suis heureux que notre gouvernement témoigne de l'importance d'avoir des chemins de fer sécuritaires, modernes et branchés sur nos communautés. »

François Jacques, coprésident du Forum de concertation sur le transport ferroviaire et député de Mégantic

Prolongé de deux ans, le PSITFIM sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Les projets concernant les chemins de fer d'intérêt local, les trains touristiques et les chemins de fer d'entreprises effectuant du transport pour autrui, tant ceux de compétence québécoise que fédérale, seront dorénavant admissibles au programme.

Les objectifs du PSITFIM sont de :

préserver l'intégrité du réseau ferroviaire et de ce système de transport, notamment en ce qui a trait aux impacts des changements climatiques;



améliorer l'efficacité et la compétitivité du réseau au Québec;



améliorer l'offre d'infrastructures;



améliorer l'intégration au transport routier ou maritime;



améliorer et développer le transport ferroviaire par la réalisation d'études.

Dans le cadre du budget 2020-2021, le gouvernement du Québec a prévu des investissements de 70,2 M$ au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 afin de donner suite aux engagements pris en décembre 2019 lors du Sommet sur le transport ferroviaire.

