Programme de soutien aux aéroports régionaux - 500 000 $ pour l'aéroport international de Mont-Tremblant

MONT-TREMBLANT, QC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 567 836 $ à l'aéroport international de Mont-Tremblant. Cette somme permettra de soutenir financièrement l'administration aéroportuaire de Mont-Tremblant afin qu'elle puisse poursuivre ses activités et ainsi continuer à accueillir le trafic aérien dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette somme est octroyée dans le cadre du Programme de soutien aux aéroports régionaux (PSAR).

« Le transport aérien souffre encore des conséquences de la pandémie. La diminution du trafic aérien a occasionné une perte de revenus perçus par les administrations aéroportuaires et a ainsi compromis leur équilibre financier. Malgré la baisse de la demande, les aéroports régionaux doivent demeurer ouverts afin d'offrir un service minimal à la population. C'est pour cette raison que votre gouvernement leur accorde son appui, leur permettant, de cette façon, de maintenir le transport de personnes et de marchandises sur l'ensemble du territoire du Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour l'aéroport international de Mont-Tremblant, cette aide est particulièrement importante dans le contexte de la pandémie que nous venons de vivre. Cette aide va permettre de préserver la bonne gestion de l'aéroport, l'entretien de ses installations et la sécurité des usagers. En raison de son emplacement dans la région touristique de Mont-Tremblant et de son fort achalandage en période hivernale, l'aéroport est un moteur économique incontournable pour le développement régional. Et, pour les citoyennes et les citoyens de la région, c'est l'assurance d'avoir accès à des services aériens de proximité. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Aéroport Mont-Tremblant inc. remercie le ministère des Transports du Québec. L'assistance financière octroyée permettra d'effectuer les travaux d'entretien essentiels au maintien des infrastructures aéroportuaires ainsi que de relancer les activités commerciales cet automne. »

Isabelle Proulx, directrice générale d'Aéroport Mont-Tremblant inc.

Le PSAR couvre les pertes financières et les dépenses liées à la pandémie de COVID-19 pour la période comprise entre le 1 er avril 2020 et le 31 mars 2022, et ce, jusqu'à concurrence du montant permettant l'atteinte de l'équilibre financier de l'organisme.

avril 2020 et le 31 mars 2022, et ce, jusqu'à concurrence du montant permettant l'atteinte de l'équilibre financier de l'organisme. Les administrations aéroportuaires admissibles sont les exploitants d'aéroport qui offraient, au 13 mars 2020, des services aériens commerciaux réguliers dont l'horaire était connu du public et la vente de billets, ouverte à celui-ci. Le 13 mars 2020 correspond à la date du décret déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.

