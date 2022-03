Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Un financement de 450 000 $ pour six nouvelles MRC du Québec

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce, à la suite de l'appel de projets qui s'est déroulé du 17 mai au 21 décembre 2021 dans le cadre du volet 2 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), la sélection de six municipalités régionales de comté (MRC) qui bénéficieront d'un financement total de 450 000 $ sur trois ans. Il s'agit de la MRC La Mitis, la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC du Domaine-du-Roy, la MRC de Charlevoix-Est, la MRC d'Avignon et la MRC de Beauce-Sartigan.

Le volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA est destiné à financer l'embauche ou la mobilisation d'une ressource à titre de coordonnateur ou de coordonnatrice MADA. Cette personne aura pour mandat d'exercer un rôle pivot en coordonnant la mise en œuvre et le suivi de plans d'action au bénéfice des personnes aînées sur le territoire de la MRC, à assurer la concertation et la mobilisation nécessaires, ainsi qu'à veiller au transfert des connaissances pour l'adoption de meilleures pratiques.

Ce financement qui stimule l'implantation d'un réseau de coordonnateurs MADA, en partenariat avec les MRC, vise à assurer la complémentarité et la concordance des actions territoriales répondant aux besoins des personnes aînées dans l'ensemble de la province. Il s'inscrit dans le Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Citation :

« Je suis particulièrement heureuse de ce financement qui offre un soutien accru aux MRC de la province et qui leur apporte un appui substantiel dans leur engagement à mettre en œuvre des plans d'action en faveur des personnes aînées. En accompagnant ces MRC dans le recrutement d'une personne-ressource, le gouvernement leur donne les moyens pour faciliter la coordination des activités en lien avec le plan Municipalité amie des aînés et renforcer par la même occasion la concertation avec tous les partenaires qui sont sur leur territoire. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Précisons que, dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA, l'offre financière couvre 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence du montant maximal prévu pour le projet pour chaque MRC, soit un total de 75 000 $ sur 36 mois.

Rappelons qu'à ce jour, 18 coordonnateurs ou coordonnatrices MADA sont actuellement répartis dans neuf régions administratives du Québec. Avec les résultats de ce troisième appel de projets, nous poursuivons l'objectif de déployer un réseau de 40 coordonnateurs et coordonnatrices MADA d'ici 2023-2024.

Toutes les MRC financées dans le volet 2 sont invitées à participer à la Table nationale des coordonnateurs MADA (TNCMADA) où des ateliers de formation et d'information sont offerts, ainsi que des échanges d'outils et de bonnes pratiques pour parfaire les connaissances développées en matière de vieillissement actif.

Les investissements annoncés concrétisent l'une des priorités d'intervention prévue au Plan d'action Un Québec pour tous les âges, qui vise à augmenter l'appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d'adaptation au vieillissement de la population

Lien connexe :

Les guides d'appels de projets et les formulaires de demande sont accessibles en ligne au www.quebec.ca/mada.

