Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés et Québec ami des aînés - Lancement des appels de projets pour l'année 2021-2022

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui les appels de projets 2021-2022 du volet 2 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et du programme Québec ami des aînés.

Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux dans les municipalités et les MRC du Québec afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. L'appel de projets se déroule jusqu'au 22 décembre prochain.

Le volet 2 de ce programme permet de soutenir financièrement une MRC engagée dans une démarche MADA pour l'embauche ou la mobilisation d'une ressource à titre de coordonnateur ou coordonnatrice MADA. La personne-ressource est ainsi appelée à exercer un rôle pivot sur le territoire en coordonnant la mise en œuvre et le suivi de plans d'action au bénéfice des aînés sur le territoire de la MRC, à assurer la concertation et la mobilisation nécessaires ainsi qu'à veiller aux transferts des connaissances pour l'adoption de meilleures pratiques.

Pour sa part, le programme QADA offre un soutien aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux. Cet accompagnement fait partie des priorités d'intervention gouvernementales inscrites au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, deuxième plan d'action issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Ce programme a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. La demande d'aide financière doit être transmise d'ici le 9 juillet 2021.

Citation :

« Avec le programme de soutien à la démarche MADA et le programme QADA, notre gouvernement démontre son désir de favoriser l'inclusion sociale des aînés. J'encourage fortement les MRC admissibles et les organismes à se prévaloir de ces partenariats financiers pour poursuivre leur implication envers les aînés pour qu'ils puissent mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur propre communauté. C'est le désir de notre gouvernement de toujours en faire plus pour nos aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Dans le cadre du volet 2 du programme MADA, le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux offre une aide financière représentant 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence du montant maximal prévu pour le projet, soit un total de 75 000 $ sur 36 mois.

Rappelons que lors des appels de projets 2020-2021, quatre MRC ont été recommandées pour une aide financière totale de 300 000 $ sur trois ans, soit celles du Fjord-du-Saguenay, de Charlevoix, de Maskinongé et de Coaticook. Cela porte à 12 le nombre de coordonnateurs MADA répartis dans neuf régions administratives du Québec.

Finalement, lors du dernier appel de projets 2020-2021 pour le programme QADA, une aide financière de près de 7,2 millions $ a été accordée à 56 organismes.

Liens connexes :

Les guides d'appels de projets et les formulaires de demande sont accessibles en ligne :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591