Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés et programme Québec ami des aînés - La ministre Marguerite Blais lance les appels de projets pour l'année 2020-2021

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui les appels de projets 2020-2021 dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et du programme Québec ami des aînés (QADA).

Les appels de projets se déroulent du 31 août au 21 octobre 2020. Toutefois, pour le volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA, les organismes désirant soumettre un projet auront jusqu'au 16 décembre 2020 pour le faire.

Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à soutenir le milieu et à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Le volet 1 de ce programme offre un soutien aux municipalités, aux MRC et aux communautés autochtones qui entreprennent une telle démarche, en vue de réaliser une politique et un plan d'action favorables aux aînés. Il prévoit :

une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité;

un accompagnement technique incluant, entre autres, l'aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

Quant au volet 2, il offre une aide financière additionnelle pour défrayer en partie le salaire d'une ressource embauchée dans une MRC admissible afin d'assurer la coordination et le suivi des actions planifiées par les municipalités de leurs territoires dans le cadre de leurs démarches MADA. L'objectif est de poursuivre le développement d'un réseau de coordonnateurs MADA qui pourrait réunir, au terme d'une première phase de développement, une quarantaine de MRC d'ici 2023.

Pour sa part, le programme QADA a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Le soutien offert dans le cadre de ce programme se décline en deux volets :

Soutien aux actions nationales : ce volet offre une aide financière pour des expérimentations, le développement d'activités ou le déploiement national d'une activité émanant d'une expérimentation ou d'une recherche-action;

Soutien aux actions locales et régionales : ce volet appuie financièrement le démarrage de nouvelles activités, le développement d'activités ainsi que le déploiement local ou régional d'activités.

« Avec ces programmes, notre gouvernement confirme son soutien aux meilleures initiatives qui contribuent à améliorer les conditions de vie des aînés et à briser leur isolement et qui permettent de faire de notre société un Québec pour tous les âges. J'encourage les MRC, les municipalités, les communautés autochtones et les organismes à se concerter pour veiller à ce que les personnes aînées puissent continuer de vivre dans leur communauté, en toute sécurité. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de prendre soin de nos aînés qui ont été particulièrement éprouvés par la pandémie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Rappelons que lors des appels de projets 2019-2020, qui se sont déroulés du 23 avril au 18 juin 2019 :

105 projets représentant 277 municipalités et MRC, réparties dans 16 régions du Québec, ont bénéficié de près de 3 M$, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, volet 1, pour leur permettre de se doter d'une politique municipale et d'un plan d'action pour adapter leurs services et leurs structures au vieillissement de la population. Dans le cadre du volet 2, 8 MRC ont reçu une aide financière de 75 000 $ chacune sur trois ans, pour total de 600 000 $ jusqu'en 2022;

81 projets, soit 17 à portée nationale et 64 à portée locale ou régionale, se sont partagés une somme de 14 M$ issue du programme QADA pour améliorer les conditions de vie des aînés, entre autres en soutenant leur participation à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires.

L'appel de projets dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) a également été prolongé jusqu'au 23 septembre 2020.

