Dans le plus récent classement, le programme de gestion à la maîtrise de l'ACEM a reçu une note de 9,75 en matière de satisfaction globale, c'est pourquoi il occupe la deuxième place dans le monde. L'indicateur de satisfaction globale est fondé sur un système de 10 points, et la satisfaction est évaluée de façon exhaustive par les diplômés en fonction du curriculum du programme, de l'expérience d'étude, de la qualité du service de carrière, etc.

Un total de 95 % des professeurs de l'ACEM détiennent un doctorat, dont 41 % un doctorat de l'étranger. Le programme de gestion à la maîtrise se base sur un contexte local et une vision internationale. Le système des curriculums du programme est entièrement harmonisé avec ceux des collèges et des universités de premier ordre de la planète.

Dans ce classement, la qualité du service de carrière figure au quatrième rang mondial. Grâce au soutien des services de perfectionnement professionnel sophistiqués, complets et diversifiés, les étudiants ont l'occasion de se familiariser avec la première ligne de l'industrie dans le cadre de différents forums de l'industrie, de visites d'entreprises, d'expériences d'exploration de carrières et d'autres programmes. Comme les étudiants mettent en pratique ce qu'ils apprennent, leur travail tend à être de qualité supérieure et leur expérience contribue à un taux d'emploi plus élevé. Les diplômés travaillent principalement au sein d'entreprises bien connues au pays et à l'étranger (Shenzhen Stock Exchange, China Development Bank, Shanghai Electric Group, Tencent Technology Co., Ltd., China International Finance Co., Ltd., Guotai Junan Securities, CITIC Securities, Boston Consulting Group, etc.), tandis que d'autres choisissent de poursuivre leurs études.

Les diplômés de l'ACEM ont été reconnus par les employeurs pour leur solide base professionnelle, leur pragmatisme et leur détermination à travailler fort. Avec la plus récente politique d'ouverture du pays, les étudiants internationaux titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme de niveau supérieur peuvent obtenir des stages et des emplois dans la zone de libre-échange de Shanghai et dans d'autres régions. Un nombre croissant d'étudiants internationaux de l'ACEM séjournent à Shanghai pour pouvoir s'engager dans le commerce international et d'autres industries. Les indicateurs liés au salaire et au pourcentage d'augmentation des salaires chez les diplômés de l'ACEM se trouvent dans les premiers parmi les écoles de commerce chinoises, et le pourcentage d'augmentation des salaires se classe parmi les cinq plus élevés au monde depuis de nombreuses années consécutives.

L'ACEM a déployé des efforts considérables pour atteindre l'excellence. Dans le classement 2022 des programmes de gestion à la maîtrise publié récemment par QS, celui de l'ACEM se situe au 44e rang international et au 3e rang en Asie parmi 159 programmes participants dans 33 pays et régions du monde.

