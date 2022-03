Programme de financement Prévention Jeunesse - Le gouvernement soutient trois tables régionales de concertation en exploitation sexuelle

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 225 000 $ à trois tables régionales de concertation en exploitation sexuelle (TRC-ES) et encourage ainsi leurs efforts pour assurer la sécurité de la jeunesse à cet égard.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui a fait de l'exploitation sexuelle des mineurs l'un de ses principaux chevaux de bataille, donne suite à l'une des recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

Cet appui gouvernemental provient du programme de financement Prévention Jeunesse - 2019-2022. Celui-ci a été mis sur pied pour financer des mécanismes de concertation et encourager la mise en commun d'expertises multiples d'un milieu. Le but visé par ces mécanismes est la mise en œuvre d'actions concertées visant à intervenir auprès des jeunes qui vivent dans un contexte particulier. Le financement de ces trois TRC-ES bénéficiera aux jeunes dont la sécurité est compromise par les risques inhérents à l'exploitation sexuelle.

Les régions dans lesquelles les trois nouvelles TRC-ES sont établies sont le Saguenay, l'Outaouais et Montréal. Le montant alloué à chacune d'elles est de 75 000 $.

Citation :

« La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs est une priorité nationale au Québec. Je suis encouragée de savoir que nos alliés régionaux se concertent pour trouver les meilleurs moyens afin de mieux soutenir les victimes. Il n'y a probablement rien de plus puissant et efficace que de mettre en commun des expertises complémentaires, au fait des réalités qui les entourent. C'est là l'essence du programme Prévention Jeunesse, qui me permet d'appuyer des initiatives régionales qui renforceront la lutte que mène votre gouvernement contre l'exploitation sexuelle des mineurs. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

