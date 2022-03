Programme de financement Prévention Jeunesse - Le gouvernement soutient l'Outaouais dans sa lutte contre l'exploitation sexuelle

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 75 000 $ à la Table régionale en exploitation sexuelle de l'Outaouais (TRESO), qui souhaite renforcer sa connaissance des problématiques d'exploitation sexuelle sévissant dans l'Outaouais et mettre en œuvre des initiatives concertées qui agiront dans une optique de prévention et de soutien aux victimes.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui a fait de l'exploitation sexuelle des mineurs l'un de ses principaux chevaux de bataille, donne ainsi suite à l'une des recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui veut que chaque région administrative puisse bénéficier d'une telle table de concertation pour lutter contre ce fléau.

Cet appui gouvernemental provient du programme de financement Prévention Jeunesse - 2019-2022. C'est le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF), en tant que mandataire, qui assure la gestion financière de cette somme destinée aux travaux de la TRESO. Cette dernière, active depuis 2020, regroupe une vingtaine d'organisations membres et couvre la région de l'Outaouais dans son ensemble.

Grâce au financement, il sera possible d'actualiser le portrait global de la situation en matière d'exploitation sexuelle dans l'Outaouais et d'accroître les connaissances collectives sur les enjeux qu'elle représente. L'objectif principal consiste à développer des partenariats entre les organisations impliquées en exploitation sexuelle, à détecter de telles situations sur le territoire et à mettre en place les bonnes pratiques encadrant les interventions auprès des victimes. Les organisations membres de la TRESO vouent leurs efforts à partager les défis et les enjeux liés à l'offre de services destinés à ces victimes.

« La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs est une priorité nationale au Québec. Je suis encouragée de savoir que nos alliés régionaux se concertent pour trouver les meilleurs moyens afin de mieux soutenir les victimes. Il n'y a probablement rien de plus puissant et efficace que de mettre en commun des expertises complémentaires, au fait des réalités qui les entourent. C'est là l'essence du programme Prévention Jeunesse, qui me permet d'appuyer des initiatives régionales qui renforceront la lutte que mène votre gouvernement contre l'exploitation sexuelle des mineurs. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

