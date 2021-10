Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Lancement d'un programme de 100 M$ pour la mise en œuvre de la vision maritime Avantage Saint-Laurent

SEPT-ÎLES, QC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de la Journée maritime québécoise 2021, le gouvernement du Québec est fier de dévoiler le nouveau Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM). La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirment qu'une enveloppe de 100 M$ sera consacrée à ce programme défini dans le cadre de la nouvelle vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent.

Ce programme répond à l'objectif ambitieux du gouvernement d'accroître la compétitivité et la performance du système de transport maritime du Québec. Les sommes octroyées serviront notamment à moderniser et à pérenniser les infrastructures portuaires afin de faire du Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes.

Les ministres ont également profité de leur passage au port de Sept-Îles pour souligner l'ouverture officielle du nouveau terminal Pointe-aux-Basques. Rappelons que le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 6,7 M$ afin de permettre les travaux de modernisation de ce terminal. Le projet consistait à procéder à la rénovation du quai ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures intermodales.

« L'industrie maritime de l'avenir est celle qui misera sur l'innovation, l'intelligence artificielle, la performance de ses infrastructures, la recherche ainsi que le respect des écosystèmes et des populations. Avec le Programme d'investissement en infrastructures maritimes et la nouvelle vision maritime, je suis persuadée que nous avons tout pour faire des ports et de leurs communautés des acteurs économiques concurrentiels plus forts. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À titre de ministre responsable de la Côte-Nord, j'accueille cette importante annonce avec grande joie. Les retombées prochaines de ce programme seront profitables au secteur maritime qui, rappelons-le, est un maillon fort de l'économie du Québec. Cela ne peut qu'être bénéfique pour nos régions, qui seront plus compétitives et plus fortes. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le PIIM vise à :

augmenter et à accélérer les investissements afin de moderniser les infrastructures et les équipements ainsi que d'améliorer la pérennité et la compétitivité du réseau de transport maritime du Québec;



maximiser les liens entre les infrastructures portuaires et les modes de transport terrestre et à accroître le transport maritime courte distance afin d'améliorer la performance de la chaîne logistique de transport des marchandises;



améliorer la qualité, la sécurité et la pérennité des services de traversiers du Québec non intégrés au réseau de la Société des traversiers du Québec.

Dévoilée à l'été 2021, Avantage Saint-Laurent a pour objectif de faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental.

Une enveloppe de près de 927 M$ est réservée pour mettre en œuvre les mesures liées aux trois orientations de cette nouvelle vision maritime, soit :

d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

