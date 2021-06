Programme d'innovation en cybersécurité du Québec - Appui de 27,5 M$ pour stimuler l'innovation technologique en cybersécurité

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Programme d'innovation en cybersécurité du Québec, le gouvernement annonce l'attribution d'une aide financière de 27,5 millions de dollars à l'organisme Prompt pour soutenir un second appel de projets. Celui-ci permettra de stimuler davantage la réalisation de projets de recherche et d'innovation technologique en cybersécurité et d'accompagner les entreprises québécoises dans leurs démarches de certification et d'homologation de nouvelles technologies.

Les entreprises et les organismes actifs dans le secteur de la cybersécurité pourront soumettre leurs initiatives dans le cadre de cet appel de projets, dont l'ouverture est prévue à la fin de l'été 2021.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'assemblée générale de Prompt.

Citations :

« Dans une nouvelle ère économique axée sur le numérique, nos entreprises ont de plus en plus de besoins en cybersécurité. Elles doivent adopter des technologies qui les protégeront contre les cyberattaques croissantes. C'est pourquoi nous lançons cet appel de projets pour développer des technologies novatrices en cybersécurité, tout en renforçant l'expertise québécoise dans ce domaine d'avenir. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le numérique est l'une des clés pour soutenir la croissance et la productivité des entreprises d'ici, tout en assurant la protection de leurs données et des renseignements personnels. Avec cet appel de projets, notre gouvernement crée les conditions propices afin d'accroître l'innovation en cybersécurité et d'offrir aux entreprises du Québec un environnement numérique sécuritaire et solide pour prospérer. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :



Prompt vise à faciliter la création de partenariats et le financement de projets de recherche et développement en technologies de l'information et des communications (TIC) entre les entreprises et le milieu public de la recherche.

En tant que regroupement sectoriel de recherche industrielle du secteur des TIC, Prompt est l'organisme d'intermédiation désigné par le gouvernement du Québec dans ce domaine stratégique.

Lien connexe :

Pour obtenir davantage d'information sur le Programme d'innovation en cybersécurité du Québec, administré par Prompt au nom du gouvernement, et pour connaître la date d'ouverture de l'appel de projets, consultez le www.promptinnov.com/cybersecurite.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650, Nathalie Saint-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement; Tél. : 418 643-5926; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca