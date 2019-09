Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie près de 2 M$ à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, a profité de son passage à la Chambre de commerce du Témiscouata pour annoncer une aide financière de 1 993 789 $ pour la construction d'un motel industriel à Témiscouata-sur-le-Lac, qui offrira des espaces locatifs adaptés aux besoins des entreprises.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

Citations :

« La construction d'une telle infrastructure vient répondre à un besoin spécifique à Témiscouata-sur-le-Lac et tient compte de la réalité des entreprises qui choisissent de grandir ici. Concrètement, cette initiative favorisera le développement économique local et générera des retombées positives pour les entrepreneurs et la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Chaudière-Appalaches

« Partout au Québec, nous travaillons de concert avec nos différents partenaires municipaux afin de favoriser le développement des collectivités et de répondre à leurs besoins, comme c'est le cas ici, à Témiscouata-sur-le-Lac. Notre participation à ce projet témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la vitalité des régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui donnera un bon coup de pouce aux entreprises en expansion de la région. Il s'agit d'un exemple concret de la volonté d'action de notre gouvernement pour assurer le dynamisme entrepreneurial et économique dans Rivière-du-Loup-Témiscouata. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Je salue l'aide financière gouvernementale annoncée qui permettra la mise en place de l'Innova-Centre, un motel industriel à Témiscouata-sur-le-Lac. Ce bâtiment neuf et moderne accueillera trois entrepreneurs de notre région. Grâce à cette collaboration, nous sommes heureux de leur offrir les conditions qui leur permettent de prendre de l'expansion. Au surplus, nous nous réjouissons que ces entreprises puissent prospérer chez nous, en plus de préserver plusieurs emplois et d'en créer d'autres éventuellement. Ces travaux, d'une valeur totale de 3 660 000 $, représentent un partenariat gouvernemental-municipal de 2 990 684 $ auquel se greffent des investissements municipaux additionnels de 669 316 $ ».

Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Faits saillants :

Le motel industriel Innova-Centre, situé sur la rue Ernest-Pelletier, abritera trois aires de travail distinctes pouvant accueillir autant d'entreprises et comprendra, entre autres, cinq bureaux administratifs, une mezzanine et des salles mécaniques.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5650; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Carl Thériault, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 868-0822; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746