Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,9 M$ à la MRC de La Matapédia

AMQUI, QC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, profite de l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers d'Amqui pour annoncer qu'une aide financière de 2 955 680 $ a été octroyée à la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Matapédia pour la réalisation du projet.

La MRC, responsable du Service de protection contre les incendies pour la région, a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant 4 547 200 $.

Citations :

« Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet qui correspond parfaitement à notre vision d'offrir à la population des infrastructures municipales de qualité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour toute la communauté de la MRC de La Matapédia, mais surtout pour les pompières et les pompiers qui disposeront maintenant d'un milieu de travail spacieux, sécuritaire et performant. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches

« Notre gouvernement agit concrètement pour les régions. Les investissements dans les infrastructures sont essentiels afin d'assurer la vitalité de nos milieux de vie et de nos municipalités, et ce, au bénéfice de toutes les générations. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La MRC de La Matapédia tient à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution financière à la construction d'une toute nouvelle caserne à Amqui. Cette dernière occupe une place stratégique dans la desserte de service de la MRC sur les plans de l'intervention incendie, l'organisation de secours et l'aide aux sinistrés en situation d'urgence. La MRC est maintenant propriétaire d'une infrastructure adaptée aux besoins sans cesse plus exigeants dans ces domaines, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la communauté matapédienne. »

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

« Initialement ce projet devait consister en la réfection de la caserne située à même le garage municipal de la Ville d'Amqui. Toutefois, sa localisation étant problématique, il a été convenu que la MRC, à qui nous avons délégué la compétence en matière de service d'incendie, assure entièrement la construction de cette nouvelle caserne au bénéfice des Matapédiennes et Matapédiens. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui

Faits saillants :

Le projet consistait en la construction d'une nouvelle caserne de pompiers de deux étages. Les travaux comprenaient notamment l'aménagement d'une salle de formation et de conférence, des espaces d'entreposage pour les archives, les équipements et les matériaux, d'une salle de repos et de bureaux administratifs.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux : www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5650; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746