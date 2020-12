Programme d'infrastructures municipales d'eau - Québec octroie plus de 4,1 M$ à Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le renouvellement de conduites d'eau

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Justice et procureur général, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 4 137 630 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, qui débuteront en septembre 2021, consistent à renouveler des conduites prioritaires d'eau potable sur les tronçons des chemins Trudeau et du Ruisseau Sud. Près de 7 kilomètres de conduites seront ainsi remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable de la municipalité.

Dans la région de la Montérégie, ce sont plus de 172,9 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral.

« Par l'entremise de ses divers programmes financiers et grâce à une collaboration étroite avec les acteurs municipaux, notre gouvernement est en action partout au Québec, pour contribuer à la relance économique. Je me réjouis donc de cette aide financière accordée pour la modernisation d'infrastructures d'eau à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Ce faisant, nous participons à fournir une eau potable de qualité à la population et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Votre gouvernement a prévu des sommes considérables afin de soutenir le développement des régions. L'aide financière accordée aujourd'hui représente une bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil. En renouvelant ses conduites d'eau, la Municipalité investit dans l'efficacité de ses infrastructures, au bénéfice de la communauté et de l'environnement. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Grâce à ce soutien financier, nous serons en mesure d'aller de l'avant avec des travaux importants pour nos infrastructures municipales, comme l'amélioration de la desserte en eau potable. Les citoyennes et les citoyens bénéficieront de ces installations et leur qualité de vie en sera grandement améliorée. »

Normand Teasdale, maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

