Programme d'infrastructures municipales d'eau - Québec octroie plus de 2,7 M$ à la Ville de Stanstead pour la mise aux normes de l'usine de Rock Island

STANSTEAD, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 2 751 450 $ a été accordée à la Ville de Stanstead pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise le remplacement du système de traitement des eaux usées existant à la station d'épuration de Rock Island. Cette dernière comprend deux bassins d'aération dont l'un sera maintenu en activité durant les travaux et l'autre sera démantelé pour loger le nouveau système de traitement. Rénovée en 1980, cette station est exploitée par la Ville de Stanstead et reçoit les eaux usées du secteur de Rock Island et de la municipalité américaine de Derby Line au Vermont. La Ville de Stanstead a apporté une contribution de plus de 485 550 $ au projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant 3 237 000 $.

Citations

« Le maintien des infrastructures municipales, dans toutes les régions du Québec, est d'une importance capitale pour notre gouvernement. Pour ce faire, nous tenons à accompagner les municipalités dans la réalisation de projets prioritaires comme c'est le cas aujourd'hui. Ces travaux, nécessaires pour le bon fonctionnement de systèmes de gestion de l'eau, font une réelle différence dans le milieu de vie des citoyennes et des citoyens en plus de contribuer à la relance économique du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis du soutien qui est accordé aujourd'hui à Stanstead, particulièrement en ces temps difficiles. En renouvelant son système de traitement des eaux usées, la Ville investit dans l'efficacité de ses infrastructures pour le bien de ses citoyens et celui des municipalités environnantes de notre belle région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de député, je ressens une grande fierté quand je constate la mobilisation des acteurs municipaux pour la réalisation de projets porteurs pour Orford. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement et l'effort de celles et ceux impliqués dans le développement du projet annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres de la présence et des contributions du gouvernement du Québec pour rehausser la qualité des services publics offerts à toute la population. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« L'aide financière accordée par le gouvernement provincial est essentielle à la réalisation du projet. Le poids que représentent l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures est très important, et sans soutien financier, nous ne pouvons continuer à offrir à nos citoyens des services aussi importants que le traitement des eaux usées. »

Philippe Dutil, maire de la Ville de Stanstead



Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans la région de l'Estrie, ce sont plus de 34,2 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmée dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

