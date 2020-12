Programme d'infrastructures municipales d'eau - Québec financera des travaux de réfection de conduites d'eau à Lambton

LAMBTON, QC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Jacques, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 130 760 $ a été accordée à la Municipalité de Lambton pour le renouvellement de conduites d'eau.

Le projet vise le remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées sous des tronçons de la rue de l'Aréna ainsi que des tronçons du secteur est de la route 108.

Rappelons que la Municipalité de Lambton a également reçu, le 11 septembre dernier, une aide financière provinciale/fédérale de 738 140 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

« Le maintien en état des infrastructures municipales dans toutes les régions du Québec est d'une importance capitale pour notre gouvernement. Pour ce faire, nous tenons à accompagner les municipalités dans la réalisation de projets prioritaires comme c'est le cas aujourd'hui. Ces travaux font une réelle différence dans le milieu de vie des citoyennes et des citoyens en plus de contribuer à la relance économique du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureux de savoir qu'une aide financière est apportée à Lambton dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - volet renouvellement de conduites d'eau. C'est une preuve supplémentaire que notre gouvernement soutient les municipalités de partout au Québec. Les citoyens de cette municipalité de notre circonscription de Mégantic pourront bénéficier de l'amélioration des infrastructures rendue possible grâce à ce soutien financier. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Ce soutien est le bienvenu pour l'amélioration de nos infrastructures municipales d'eau. Nous sommes constamment à l'écoute des besoins de notre population et nous mettons tout en œuvre pour améliorer sa qualité de vie. Nous remercions le gouvernement pour cette contribution puisque l'aide financière nous permettra de continuer à bien servir nos citoyennes et nos citoyens. »

Ghislain Breton, maire de Lambton



L'aide financière provient du PRIMEAU qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).



Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).



Dans la région de l'Estrie, c'est un soutien financier de plus de 34,2 M$ que le MAMH a confirmé dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral.

Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Katy Cloutier, Attachée de presse, Bureau de circonscription du député de Mégantic, 1 800 567-3523