Programme d'infrastructures municipales d'eau - Près de 1,8 M$ à Saint-Isidore-de-Clifton pour le traitement de l'arsenic dans l'eau potable

SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON, QC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Mégantic, M. François Jacques, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 792 603 dollars a été accordée à la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise la mise aux normes de l'installation de production de l'eau potable de la Municipalité dans le but de respecter la norme sur la concentration de l'arsenic du Règlement sur la qualité de l'eau potable.

Les travaux, qui se termineront au début de mai, comprennent notamment l'agrandissement du bâtiment de service permettant d'offrir l'espace nécessaire aux nouveaux équipements de traitement de l'eau potable. Ainsi ont été installés un système de filtration permettant de diminuer la concentration d'arsenic dans l'eau, des systèmes de traitement des eaux de lavage du procédé de traitement de l'eau potable et des équipements de suivi en continu de la qualité de l'eau. Environ 250 personnes bénéficieront de ce projet.

Une première aide financière à hauteur de 549 667 dollars a été accordée pour ce projet dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. À cette aide s'est ajoutée une somme de 1 242 936 dollars provenant également du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Citations :

« Investir dans les infrastructures municipales, c'est aussi investir dans un avenir meilleur pour toute la population. Ce sont 1,8 million de dollars que notre gouvernement investit aujourd'hui à Saint-Isidore-de-Clifton pour favoriser l'accès à une eau potable répondant aux standards de qualité pour la création de milieux de vie agréables et durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Aujourd'hui, nous lançons un projet longtemps espéré à Saint-Isidore-de-Clifton. À titre de député, je partage la fierté des nombreuses personnes qui se sont relayées pour la mise en œuvre de ces travaux d'envergure. Je suis heureux d'annoncer que la Municipalité sera dotée d'une infrastructure de traitement de l'eau potable modernisée, au bénéfice de la santé de tous ses citoyens. »

François Jacques, député de Mégantic

« Grâce à cette généreuse aide financière, nous pouvons concrétiser un projet très attendu de notre communauté. En plus de permettre un retour à la conformité et de réduire les avis d'ébullition, cette usine à la fine pointe garantira une eau potable de qualité à toute notre communauté pour les décennies à venir! »

Yann Vallières, maire de Saint-Isidore-de-Clifton

