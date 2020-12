Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 965 000 $ pour le renouvellement de conduites d'eau potable dans la MRC d'Antoine-Labelle

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 771 740 $ a été accordée à la Ville de Rivière-Rouge et qu'une aide financière de 193 590 $ a également été accordée à la Municipalité de Lac-des-Écorces pour des travaux de renouvellement de conduites d'eau.

Les travaux prévus à Rivière-Rouge consistent à renouveler des conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous la montée Alphonse, la rue Labelle Nord et la rue Boileau. Ce sont plus de 543 mètres de conduites qui seront remplacées pour permettre une meilleure gestion des eaux de la Ville.

Les travaux d'infrastructure amorcés à Lac-des-Écorces visent à renouveler 153 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées sous l'avenue des Saules, entre les rues de la Montagne et des Pins.

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement tient à assurer l'accès à la ressource précieuse qu'est l'eau potable. C'est donc avec fierté que notre gouvernement, à travers le Programme d'infrastructures municipales d'eau, octroie plus de 965 000 $ pour renouveler les conduites d'eau dans la MRC d'Antoine-Labelle. La collaboration au cœur des projets présentés aujourd'hui démontre notre désir collectif de préserver et valoriser les infrastructures, au bénéfice de toute la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée, je me réjouis pour les citoyens de Rivière-Rouge et Lac-des-Écorces qui bénéficieront d'installations améliorées d'aqueduc. Je salue la considération et le leadership de nos dirigeants municipaux dans l'amélioration continue de la qualité de vie locale. De toute évidence, ces projets mettent en lumière le succès que représente l'appui du gouvernement à la réalisation des projets municipaux. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« L'aide financière accordée dans le cadre du programme PRIMEAU permet d'assurer des services de qualité à notre population, sans compter d'importantes retombées dans notre économie locale. »

Denis Charette, maire de Rivière-Rouge

« Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec pour cette aide financière. Celle-ci a une portée bien concrète pour notre population. Grâce aux travaux effectués, Lac-des-Écorces pourra assurer la pérennité de ses infrastructures d'eau et améliorer la qualité d'un service essentiel aux citoyens. »

Pierre Flamand, maire de Lac-des-Écorces

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans la région des Laurentides, ce sont plus de 31,5 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

