Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 5,1 M$ pour des travaux d'infrastructures d'eau à Warden

WARDEN, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 5 111 573 $ a été accordée au Village de Warden pour des travaux visant la mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Les travaux, qui se termineront cet été, comprennent notamment l'aménagement de deux puits de production, la construction d'une usine de traitement et d'un réservoir d'eau potable, la mise en place de conduites de distribution ainsi que l'installation d'équipements électriques, de télémétrie et de contrôle.

Citations :

« Ce soutien financier de plus de 5,1 millions de dollars permettra de répondre à un besoin important des résidents de Warden. C'est assurément un investissement pour le bien et la santé de tous. Ces travaux en infrastructure d'eau sont des exemples concrets de l'engagement de notre gouvernement envers le développement des villes et des municipalités de toutes les régions du Québec, et j'en suis très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette nouvelle aide financière annoncée par notre gouvernement me fait grandement plaisir, étant donné la nécessité de moderniser les infrastructures d'eau à Warden. Il s'agit d'ailleurs d'un projet qui était attendu par la population. Merci au Village pour sa collaboration dans ce projet qui sera bénéfique pour plusieurs citoyennes et citoyens, à qui il offrira un milieu de vie plus sain. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

« J'aimerais remercier le gouvernement provincial pour leur soutien financier, ainsi que tous les partenaires qui ont travaillé à sa réalisation. La qualité de vie des citoyens sera grandement améliorée grâce à l'implantation de ce nouveau réseau. Sans toutes ces personnes, le projet de mise aux normes en eau potable du Village de Warden ne se serait pas effectué avec autant d'efficacité. »

Philip Tétrault, maire de Warden

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

