Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 3,4 M$ pour les infrastructures d'eau à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 3 446 930 dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges pour des travaux dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). L'aide financière est répartie pour la réalisation de trois projets distincts.

Un montant de 1 232 850 dollars est octroyé pour le renouvellement de 794 mètres de conduites d'eau sous la 18e Rue, la 116e Rue, la 151e Rue, la 152e Rue ainsi que la 7e avenue.

Les travaux de renouvellement de 790 mètres de conduites sous les 91e et 119e Rues ainsi que la 5e Avenue bénéficient d'une aide financière de 1 128 680 dollars.

Enfin, une somme de 1 085 400 dollars est accordée pour le renouvellement de 767 mètres des réseaux sous la 129e Rue, la 110e Rue et la 27e Rue.

Citations :

« L'aide financière de plus de 3,4 M$ accordée pour ces projets permettra de moderniser plusieurs infrastructures d'eau dans la Ville de Saint-Georges. Cela témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers le développement des villes et des municipalités, un engagement qui prend forme partout au Québec. Je salue ici la belle collaboration que nous avons eue avec la Ville de Saint-Georges pour la réalisation de ces travaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis notre arrivée, nous investissons massivement à Saint-Georges pour assurer la réussite de nombreux projets. Pour encourager les jeunes familles à demeurer dans nos quartiers ainsi que pour l'ensemble de la population, il est important de compter sur des infrastructures modernes dans notre région. Cette nouvelle aide financière de notre gouvernement permet assurément de poursuivre le développement de notre ville. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour cette belle contribution qui nous permettra de continuer l'amélioration de nos infrastructures d'eau et d'égouts sur notre territoire. Soulignons que cette aide représente plus de 10 mises en chantiers à réaliser dans les trois prochaines années; nous offrant la possibilité de moderniser près de 2,4 kilomètres de chaussée de notre périmètre urbain. Ce soutien financier nous permet d'en faire plus pour nos infrastructures sans réduire la qualité des services à la population. »

Claude Morin, maire de Saint-Georges

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Rappelons que l'octroi d'une aide financière de 2 millions de dollars à la Ville de Saint-Georges a été annoncé le 4 février 2019 pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du PRIMEAU.

a été annoncé le 4 février 2019 pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du PRIMEAU. Le 15 mai 2019, un soutien de 577 260 dollars destiné à la reconstruction de deux postes de pompage d'eaux usées a également été remis à la Ville de Saint-Georges dans le cadre du PRIMEAU.

destiné à la reconstruction de deux postes de pompage d'eaux usées a également été remis à la dans le cadre du PRIMEAU. Comme annoncé le 23 janvier 2020, la Ville de Saint-Georges a reçu 4,5 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

