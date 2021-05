Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 2,5 M$ pour les infrastructures d'eau à Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 2 559 260 $ a été accordée à la Ville de Drummondville pour des travaux d'infrastructures d'eau. L'aide financière est répartie pour la réalisation de quatre projets distincts.

Un appui de 1 828 860 $ rendra possible le renouvellement de conduites d'eaux usées et d'eau potable sous la rue Saint-Georges, entre la rue Heriot et le boulevard Saint-Joseph, ainsi que sous une partie des rues Brock, Hébert, Newton et du chemin du Golf.

De plus, un montant de 336 000 $ est octroyé pour le prolongement du réseau d'aqueduc sous le boulevard Allard et la rue de la Charbonnière.

Le projet de renouvellement de conduites d'eau potable sous les rues Biron, Gendron et Gill bénéficie d'une aide financière de 212 400 $.

Enfin, une somme de 182 000 $ est accordée pour le prolongement du réseau de collecte des eaux usées sous les rues de Villandry et Labrecque, permettant de rejoindre des résidences actuellement desservies par des installations septiques individuelles.

Les travaux débuteront au début du mois de mai et s'échelonneront jusqu'au mois de décembre.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer un soutien de plus de 2,5 millions de dollars de notre gouvernement pour ces 4 projets. Les initiatives comme celles-ci nous permettent de moderniser les infrastructures municipales d'eau. À cet effet, je salue cette belle collaboration avec la Ville de Drummondville qui nous permet d'aller de l'avant avec des projets qui rejoignent les citoyennes et les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis des sommes investies par le gouvernement pour assurer la qualité de vie des citoyens de Drummondville. Il est essentiel de permettre la concrétisation de ces projets d'infrastructures d'eau pour nos communautés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La qualité des services municipaux offerts en matière d'eaux usées et d'eau potable a des répercussions directes sur la santé et la sécurité de la population. C'est pourquoi ces travaux sont très positifs et nécessaires pour les gens de Drummondville. À titre de député, je me réjouis de l'appui financier fourni par notre gouvernement et des actions entreprises par la Ville de Drummondville afin d'optimiser ses infrastructures en eau. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader adjoint du gouvernement

« La Ville de Drummondville consent d'importants investissements pour le maintien de ses infrastructures, dont celles de desserte en eau potable. Avec le soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous sommes en mesure de réaliser plusieurs chantiers permettant d'assurer la qualité optimale de notre réseau d'aqueduc et, ainsi, de contribuer à la qualité de vie de notre population. »

Alain Carrier, maire de Drummondville

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Rappelons que l'octroi d'une aide financière de 2,8 millions de dollars à la Ville de Drummondville a été annoncé le 7 décembre dernier par le gouvernement du Québec dans le cadre du PRIMEAU.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

