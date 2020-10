Programme d'infrastructures municipales d'eau - Marie-Eve Proulx annonce plus de 2,2 M$ à la Municipalité de Kamouraska

KAMOURASKA, QC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 2 248 526 $ a été accordée à la Municipalité de Kamouraska pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux comprenaient la construction d'un bâtiment de services, la mise en place d'un nouveau système de traitement de l'eau potable et l'aménagement de deux nouveaux puits permettant le raccordement d'usagers exposés à des problèmes de qualité d'eau. La Municipalité a apporté une contribution de plus de 1 077 466 $ au projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant 3 325 992 $.

De plus, la ministre Proulx a rappelé l'importance des investissements gouvernementaux dans la région, alors que plus de 21 millions $ ont été annoncés plus tôt cet été pour 20 projets d'infrastructures d'eau dans le Bas-Saint-Laurent, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Citations :

« Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet tant attendu. À titre de députée, j'ai à cœur la concrétisation de travaux qui sont réalisés dans l'intérêt de la population de la circonscription de Côte-du-Sud. Grâce à cette collaboration entre les élus, tous les résidents de Kamouraska pourront bénéficier d'une infrastructure moderne qui saura répondre à leurs besoins et assurer une meilleure qualité de vie. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« L'accompagnement des municipalités dans la réalisation de projets prioritaires au Bas-Saint-Laurent et dans toutes les régions du Québec est essentiel. Des travaux comme ceux-ci font une réelle différence dans le milieu de vie des citoyennes et des citoyens en plus d'assurer le maintien et la qualité des infrastructures municipales. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La mise aux normes de l'eau potable et la construction de la nouvelle usine améliorent grandement le service aux citoyens. La qualité de l'eau dans la municipalité se trouve nettement améliorée. Nous avons pu ajouter une dizaine de résidences au réseau et aussi, augmenter notre quantité d'eau disponible dans les réservoirs. Dans les dernières années, notre municipalité vivait avec des sécheresses récurrentes et devait faire l'achat d'eau pour répondre à la demande en période d'achalandage touristique. »

Gilles A. Michaud, maire de Kamouraska

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Une aide financière de 144 645 $ a été accordée à la Municipalité pour la réalisation d'études dans le cadre du sous-volet 1.1 du PRIMEAU alors qu'une aide de 2 103 881 $ a été versée pour la réalisation des travaux dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme.

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le Bas-Saint-Laurent bénéficie d'une aide de 21 M$ grâce au Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

