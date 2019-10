Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie près de 8,7 M$ à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, annoncent qu'une aide financière de 8 695 982 $ est accordée à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

« Assurer des services publics de qualité aux citoyennes et aux citoyens de toutes les régions du Québec est une priorité pour notre gouvernement. Nous sommes heureux de contribuer à ce projet qui aura des retombées concrètes pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sur les plans socioéconomique et environnemental. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de cet investissement majeur qui permettra à plus de 300 personnes d'être desservies par un nouveau réseau de distribution d'eau potable. En tant que députée de Côte-du-Sud et ministre régionale, je suis fière des actions de notre gouvernement en faveur du développement du Bas-Saint-Laurent et de l'ensemble des régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Après 20 ans de discussions, de tergiversations et de réflexions, nous pouvons maintenant dire que le projet est en réalisation, au bénéfice des contribuables du Carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest. Ainsi, ce secteur de la municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière répondra maintenant aux différentes normes émises par le gouvernement du Québec en lien avec le bien-être des citoyennes et citoyens. »

Rosaire Ouellet, maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Les travaux de mise aux normes des infrastructures d'eau potable et usées, dans le secteur du Carré Saint-Louis et sur un tronçon de la route 132 Ouest, bénéficieront à environ 320 personnes.

et sur un tronçon de la route 132 Ouest, bénéficieront à environ 320 personnes. Le projet prévoit le raccordement des infrastructures d'eau de la Municipalité de Sainte-Anne -de-la-Pocatière à celles de la Ville de La Pocatière dans le cadre d'une entente intermunicipale.

-de-la-Pocatière à celles de la Ville de La Pocatière dans le cadre d'une entente intermunicipale. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

