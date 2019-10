Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 930 000 $ à la Ville de Magog

MAGOG, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer une aide financière de 936 100 $ accordée à la Ville de Magog pour des travaux liés aux infrastructures d'eau.

« Je me réjouis de ce soutien apporté à la Ville de Magog pour la réalisation d'importants travaux qui profiteront à bon nombre de citoyennes et de citoyens. En tant que député, j'ai à cœur les intérêts de la population de ma circonscription et je poursuivrai ma collaboration avec les municipalités pour faire avancer les projets locaux. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet économie et Internet haute vitesse)

« Cette annonce démontre bien l'engagement que notre gouvernement a pris depuis son entrée en fonction, soit d'être à l'écoute des besoins des municipalités. Je suis fier d'affirmer que nous sommes en action pour assurer à la population de l'Estrie des milieux de vie où il fait bon vivre. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est en travaillant de concert avec nos partenaires municipaux que nous pouvons concrétiser des projets porteurs, partout au Québec. Les travaux liés aux infrastructures d'eau contribuent à la pérennité des services offerts et favorisent une gestion durable des ressources. Ces actions s'inscrivent d'ailleurs en ligne droite avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable lancée en mars dernier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce soutien financier est une aide considérable pour la réfection de nos infrastructures souterraines, qui sont vieillissantes sur une grande partie de notre réseau. Il nous permet de poursuivre notre plan de mise à niveau des infrastructures et de pouvoir continuer à offrir des services de qualité à la population. »

Vicki-May Hamm, mairesse de la Ville de Magog

Faits saillants :

Le projet prévoit le remplacement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous les rues Brassard, Saint-Charles , du Lac et Maisonneuve.

, du Lac et Maisonneuve. L'aide financière de 936 100 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

