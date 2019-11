Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 780 000$ à la Ville de Bonaventure

BONAVENTURE, QC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 782 796 $ accordée à la Ville de Bonaventure pour la mise aux normes de l'alimentation en eau potable.

Citations :

« Notre gouvernement pose des gestes concrets pour assurer la distribution d'une eau potable de qualité aux citoyennes et aux citoyens de toutes les régions du Québec. Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'éliminer les risques de contamination bactériologique, au grand bénéfice de la population de Bonaventure. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La santé et la sécurité de la population sont au cœur des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi nous appuyons les villes et les municipalités dans le développement des infrastructures et dans le maintien de services publics essentiels. Partout au Québec, nous sommes en action et nous soutenons des projets porteurs pour les collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Depuis six ans, nous avons réalisé beaucoup de projets concernant la mise aux normes de l'eau potable. Notons la réfection des rues Bois-Hébert et Louisbourg, deux artères principales au cœur de la ville, ainsi que la construction du réservoir incendie. Comme élus, nous avons la responsabilité de protéger nos citoyennes et nos citoyens et c'est avec l'aide du gouvernement et des programmes en place que nous réussissons à respecter nos obligations. En terminant, je tiens à remercier mesdames les ministres Laforest et Proulx pour leur collaboration essentielle au développement de la Ville de Bonaventure. »

Roch Audet, maire de la Ville de Bonaventure

Faits saillants :

Le projet vise la mise aux normes des infrastructures d'eau potable par la mise en place d'un système de chloration. Les travaux prévoient également l'étanchéisation du réservoir d'eau et la réfection du bâtiment de service.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5650; Bénédicte Trottier‑Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, 514 686-7100; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746