Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 668 000 $ à la Ville de La Malbaie et à la Municipalité de Saint-Siméon

LA MALBAIE, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Émilie Foster, annoncent une aide financière de 668 190 $ accordée à la Ville de La Malbaie et à la Municipalité de Saint-Siméon pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les municipalités dans leurs efforts visant à assurer le développement des infrastructures et le maintien de services publics de qualité. Nos actions témoignent de notre engagement clair à soutenir la réalisation de projets porteurs, au bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'optimisation des infrastructures d'eau est essentielle à la création de milieux de vie prospères et en santé. En tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, j'entends être présente auprès des citoyennes et citoyens de ma circonscription et faire avancer des dossiers comme celui-ci. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

« Nous sommes très heureux de l'aide financière du gouvernement du Québec accordée à notre municipalité. Cette subvention permettra à la Ville de La Malbaie de réaliser la réfection des conduites sur un tronçon de la rue des Cimes que nous jugions prioritaire. »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

« Nos conduites d'aqueduc et d'égout datant des années 40 étaient très vétustes et nécessitaient un remplacement. Nous en avons profité pour ajouter une conduite d'égout pluvial afin d'améliorer la problématique d'accumulation accrue des eaux de pluie sur la route 138. Cette amélioration embellit ce secteur autant pour les usagers que pour nos nombreux visiteurs. »

Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est



L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Un soutien financier de 215 040 $ est accordé à la Ville de La Malbaie pour la réalisation de travaux sous la rue des Cimes.

accordé à la Ville de pour la réalisation de travaux sous la rue des Cimes. La Municipalité de Saint-Siméon reçoit un montant de 453 150 $ pour le renouvellement de conduites sous la rue Belley.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

