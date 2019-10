Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 5,5 M$ aux villes de Mont-Joli, Matane et Rimouski

MONT-JOLI, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, annoncent une aide financière de 5 571 300 $ aux villes de Mont-Joli, Matane et Rimouski pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

« Notre souhait d'offrir des milieux de vie agréables à la population se traduit par des investissements importants dans toutes les régions du Québec. C'est en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux que nous sommes en mesure de concrétiser des projets porteurs pour les collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les villes de Mont-Joli, Matane et Rimouski, qui pourront compter sur des infrastructures durables. Notre gouvernement est à l'œuvre pour appuyer les municipalités du Bas-Saint-Laurent et pour répondre à leurs besoins. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement du Québec pour réaliser ces travaux d'envergure. Cette généreuse participation financière nous permet d'assurer la pérennité de nos infrastructures, au bénéfice de notre population et du développement de notre territoire. Grâce à cette aide, trois rues identifiées prioritaires dans notre plan d'intervention pourront être mises en chantier. »

Martin Soucy, maire de la Ville de Mont-Joli

« Ces travaux sont de grande envergure pour une municipalité comme Matane. Malgré le chantier, le jeu en vaut la chandelle : la réfection de conduites importantes se doit d'être faite graduellement, pour entretenir au mieux les réseaux d'aqueduc et d'égout. Cette réfection se veut également la première étape en vue de la réalisation d'un important projet de Complexe aquatique et nous permet aussi de bonifier l'offre du réseau cyclable sur notre territoire, de relier des axes importants entre eux et d'entretenir cette voie névralgique qu'est l'avenue Saint-Rédempteur. »

Jérôme Landry, maire de la Ville de Matane

« Nous sommes très heureux de recevoir cette contribution financière pour nos travaux de renouvellement de conduites. Nos infrastructures municipales d'eau sont d'une importance capitale et Rimouski est bien placée pour en témoigner, avec le bris majeur que nous avons vécu en 2018. Les travaux effectués grâce à cette subvention sont essentiels pour améliorer nos installations et incidemment pour optimiser la qualité de vie de la population rimouskoise. »

Marc Parent, maire de la Ville de Rimouski

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Une somme de 1 778 090 $ est accordée à la Ville de Mont-Joli pour le renouvellement de conduites sous les rues Desrosiers, des Oblats et Jeanne-Mance.

pour le renouvellement de conduites sous les rues Desrosiers, des Oblats et Jeanne-Mance. Un montant de 1 811 260 $ est octroyé à la Ville de Matane pour des travaux sous l'avenue Saint-Rédempteur.

pour des travaux sous l'avenue Saint-Rédempteur. La Ville de Rimouski reçoit un montant de 1 981 950 $ pour le renouvellement de conduites sous les rues Saint-Joseph Ouest, Saint-Pierre , Fiset, Hudon et Saint-Hubert .

reçoit un montant de 1 981 950 $ pour le renouvellement de conduites sous les rues Saint-Joseph Ouest, , Fiset, Hudon et . Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

