Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 448 000 $ aux villes de Manseau et de Daveluyville

MANSEAU,QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 448 258 $ a été accordée aux villes de Manseau et de Daveluyville pour des travaux d'infrastructures d'eau.

« Je me réjouis de ces investissements qui bénéficieront aux citoyennes et citoyens de Manseau et de Daveluyville. Les travaux effectués permettront de leur assurer des services publics de qualité. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Pour favoriser le développement des collectivités, le gouvernement du Québec pose des gestes concrets. Ces projets d'infrastructure d'eau nécessitaient des investissements importants et essentiels. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le gouvernement du Québec est à l'écoute de la population de l'ensemble des régions du Québec. Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans une volonté gouvernementale de soutenir les villes et les municipalités dans la réalisation de projets porteurs de retombées positives sur les milieux de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous sommes bien heureux de l'aide financière annoncée aujourd'hui. Nous pourrons procéder à l'installation d'un système de déphosphatation des eaux usées qui améliorera la qualité de l'eau sortant de notre station d'épuration. C'est un geste qui contribuera à protéger l'environnement. »

Guy St-Pierre, maire de Manseau

« Grâce à cette contribution du gouvernement du Québec, la Ville de Daveluyville a enfin pu réaliser les travaux de réfection des infrastructures du secteur de la rue de la Gare. Ces installations étaient vieillissantes et des travaux devenaient essentiels afin d'assurer une qualité d'eau potable aux citoyens. »

Ghislain Noël, maire de Daveluyville

À Manseau, le projet prévoit notamment l'installation d'un système de déphosphatation à la station d'épuration des eaux usées. À Daveluyville , le projet prévoit le renouvellement de conduites d'eau sous la rue de la Gare.

, le projet prévoit le renouvellement de conduites d'eau sous la rue de la Gare. L'aide financière de 389 050$ accordée à la Ville de Daveluyville et celle de 59 208$ octroyée à la Ville de Manseau proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

et celle de 59 208$ octroyée à la proviennent du . Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

