Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 327 000 $ à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 327 250 $ a été accordée à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour des travaux d'infrastructures d'eau.

« Je me réjouis de cet investissement qui a donné un coup de pouce important à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la réalisation de ses travaux. Je suis fier de constater l'appui de notre gouvernement aux municipalités de Beauce-Nord, toujours dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Le gouvernement du Québec joue un rôle important en faveur du développement de collectivités prospères. Nous sommes résolument à l'écoute des régions et cet investissement en est un exemple concret. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement soutient activement les municipalités dans la réalisation de projets structurants. De telles contributions financières permettent de poursuivre nos efforts afin de contrôler les pertes d'eau dans les réseaux. La collaboration avec nos partenaires est essentielle pour l'atteinte des objectifs inscrits à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, lancée en mars dernier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous vivions un phénomène important de fuites sur le réseau de distribution d'eau potable, sur ces deux tronçons. Les travaux de renouvellement de conduites permettront non seulement de s'assurer de la qualité de l'eau, mais également de diminuer la consommation d'eau potable de la Ville. Cette aide financière est appréciée autant pour des raisons financières qu'environnementales. »

Pierre Gilbert, maire de Saint-Joseph-de-Beauce

Faits saillants :

Le projet prévoit le remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées sous l'avenue du Ramier ainsi que des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable sous l'avenue du Palais.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

