Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 228 000 $ à la Ville de Saint‑Basile

SAINT-BASILE, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf et vice-président de la Commission de l'administration publique, M. Vincent Caron, a annoncé une aide financière de 228 620 $ destinée au remplacement de conduites d'eau, en vue d'améliorer les infrastructures municipales de Saint-Basile.

M. Vincent Caron a dévoilé cette contribution aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, en présence du maire de la Ville de Saint-Basile, M. Guillaume Vézina.

« Saint-Basile est en pleine effervescence; notre gouvernement est fier d'accompagner la municipalité dans la modernisation de ses infrastructures et je me réjouis de cette excellente nouvelle, qui aura des retombées sur l'ensemble de la population. L'accès à des services publics de qualité demeure l'une des priorités gouvernementales. Je vais continuer d'être à l'écoute des besoins des municipalités de Portneuf afin d'être un partenaire proactif de leur développement. »

Vincent Caron, député de Portneuf et vice-président de la Commission de l'administration publique

« La production et la distribution de l'eau potable nécessitent des investissements majeurs. Notre gouvernement accorde une grande importance à la modernisation des infrastructures municipales et à l'adoption d'une meilleure gestion de l'eau, au grand bénéfice des générations futures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La Ville de Saint-Basile est heureuse de pouvoir compter sur l'appui financier du gouvernement du Québec. Je salue d'ailleurs le travail du député de Portneuf dans ce dossier. Les travaux, qui s'inscrivent dans la vision de la Ville, nous permettront de maintenir la qualité et la fiabilité des services d'aqueducs. Ceux-ci affectent directement la conduite principale qui alimente la très grande majorité des citoyens. »

Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

