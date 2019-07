Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,9 M$ à Saint-Germain-de-Kamouraska

SAINT-GERMAIN, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 2 969 680 $ accordée à la Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska pour d'importants travaux d'assainissement des eaux usées.

« L'annonce de cet investissement gouvernemental est une excellente nouvelle pour la Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska et pour ses citoyens. L'amélioration de la gestion de l'eau et des infrastructures est essentielle au développement des municipalités et est garante de la qualité de la vie de la population. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud

« La production et la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées nécessitent des investissements majeurs. Partout au Québec, notre gouvernement accorde une grande importance à la modernisation des infrastructures municipales et à l'adoption d'une meilleure gestion de l'eau, au grand bénéfice des générations futures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est avec beaucoup de fierté que les conseillers municipaux et moi procédons aujourd'hui à la première pelletée de terre en vue de ces travaux nécessaires et importants pour notre municipalité. Il s'agit de l'aboutissement de plusieurs années de travail qui permettra de rehausser la qualité des services offerts aux citoyens de Saint-Germain. »

Daniel Laplante, maire de Saint-Germain

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau d'égout domestique et d'un réseau d'égout pluvial, la construction d'une station d'épuration des eaux usées ainsi que le remplacement du réseau d'aqueduc. Ce projet profitera à une centaine de personnes.

Une aide financière de 1 574 950 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) , tandis qu'un montant de 1 394 730 $ est issu du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1,4.

, tandis qu'un montant de 1 394 issu du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1,4. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

