Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 161 000 $ à la Ville de La Malbaie

LA MALBAIE, QC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 161 240 $ a été accordée à la Ville de La Malbaie pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, qui devraient débuter en mai 2021, consistent à renouveler des conduites d'eaux usées sous la rue John-Nairne. Le projet est évalué à plus de 240 000 $.

« C'est en travaillant de concert avec les acteurs municipaux que nous arrivons à concrétiser des projets comme celui-ci, dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement se mobilise avec fierté pour soutenir les municipalités dans l'accomplissement des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de leur système de gestion de l'eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Pour votre gouvernement, soutenir nos municipalités de la Capitale-Nationale est d'une grande importance, particulièrement en ces temps difficiles. En renouvelant ses conduites d'eau, la Ville de La Malbaie investit dans l'efficacité de ses infrastructures. Le service à nos citoyens sera ainsi nettement amélioré. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« À titre de députée, j'accorde une importance certaine au développement de l'ensemble des municipalités de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui. Ainsi, je tiens à souligner le travail de la Ville de La Malbaie qui, par son engagement envers les citoyens, contribue à renforcer la qualité des services publics offerts à toute la population. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« La Ville de La Malbaie tient à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son soutien financier dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructures municipales d'eau. Grâce à cette aide financière, la Ville de La Malbaie sera en mesure de réaliser des travaux de renouvellement de conduites de la rue John-Nairne. Je souhaite également souligner le travail accompli par la direction de la Ville dans le but d'obtenir de l'aide financière dans les différents projets, permettant d'assurer la pérennité de nos infrastructures. »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

