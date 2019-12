Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,8 M$ à la ville d'Amos

Citations :

« À titre de députée d'Abitibi-Ouest, je me réjouis de cette aide financière importante octroyée à la Ville d'Amos. Localement, les investissements de notre gouvernement ont des retombées significatives, notamment sur l'économie et l'environnement. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Je suis fière de l'aide financière de plus de 1,8 M$ annoncée aujourd'hui pour la Ville d'Amos. Ces travaux contribueront à l'amélioration des services publics et ce, au bénéfice des citoyennes et des citoyens d'ici. Dans toutes les régions du Québec, la modernisation des infrastructures d'eau est une priorité pour notre gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En investissant dans les infrastructures municipales, notre gouvernement agit concrètement pour le développement des collectivités. En Abitibi-Témiscamingue et partout au Québec, nous travaillons de concert avec les municipalités pour soutenir la mise en place de projets porteurs qui répondent aux besoins de la population. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Il est primordial pour une municipalité de maintenir en bon état son réseau d'aqueduc et d'égout afin de répondre aux besoins de la population. Certaines conduites étaient devenues plus que désuètes. Il était donc essentiel d'intervenir dans les meilleurs délais pour régler certaines problématiques qui devenaient de plus en plus urgentes. »

Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

