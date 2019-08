Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,8 M$ à Ange-Gardien

ANGE-GARDIEN, QC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée d'Iberville, Mme Claire Samson, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 1 850 470 $ accordée à la Municipalité d'Ange-Gardien pour des travaux en infrastructures d'eau.

Citations :

« Je me réjouis de cette annonce qui permettra d'assurer la qualité et le maintien des services publics à Ange-Gardien. Sachez que je suis à l'écoute des citoyens d'Iberville et que je continuerai à travailler pour faire avancer vos projets locaux. »

Claire Samson, députée d'Iberville

« En investissant dans ce projet d'infrastructures municipales, notre gouvernement démontre sa volonté d'offrir des milieux de vie attrayants et prospères. Cet engagement démontre clairement que notre gouvernement est présent pour les gens de la Montérégie. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Partout au Québec, notre gouvernement soutient les municipalités dans la concrétisation de projets qui répondent directement à leurs besoins. Nous travaillons en partenariat avec les acteurs municipaux afin d'assurer le bien-être des collectivités, contribuant ainsi au dynamisme économique des régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à cette aide financière, la Municipalité d'Ange-Gardien boucle ainsi le renouvellement de ses conduites d'eau potable et d'égout des vieux secteurs du périmètre urbain. Nous avons relevé le défi que nous nous étions fixé et j'en suis très fier. »

Yvan Pinsonneault, maire de la Municipalité d'Ange-Gardien

Faits saillants :

Le projet prévoit le remplacement de plusieurs tronçons de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous les rues Principale et Canrobert.

L'aide financière de 1 850 470 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation