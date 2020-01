Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,2 M$ à la Ville de Pointe-Claire

POINTE-CLAIRE, QC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 1 207 130 $ a été accordée à la Ville de Pointe-Claire pour le renouvellement de conduites d'eau sous les avenues Sunnyside, Charles et Vanguard.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029, duquel découle ce programme, prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations :

« Dans la région de Montréal, assurer le maintien de services publics de qualité est une priorité pour votre gouvernement. À l'est comme à l'ouest, nous veillons à maintenir les investissements afin de favoriser le développement et la compétitivité de la région métropolitaine, tout en assurant le maintien de milieux de vie qui répondent aux besoins des familles et des citoyens, dont ceux de Pointe-Claire. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement continue d'être en action dans toutes les régions du Québec. Un projet, comme celui de la Ville de Pointe-Claire contribue activement à la modernisation des infrastructures d'eau et à l'amélioration des services publics. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette participation financière nous permet d'assurer la pérennité et la qualité de nos infrastructures municipales, et ce, au bénéfice de nos citoyennes et citoyens. »

John Belvedere, maire de Pointe-Claire

Lien connexe :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, 514 686-7100; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746