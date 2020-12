Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le Gouvernement du Québec octroie plus de 1,1 M$ à la Ville de Cookshire-Eaton

COOKSHIRE-EATON, QC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Jacques, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 104 320 $ a été accordée à la Ville de Cookshire-Eaton pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, déjà amorcés, consistent au remplacement de la station existante par une nouvelle station d'épuration de type étang aéré au secteur de Johnville. Celle-ci bénéficiera aux quelque 75 résidences déjà desservies du secteur. Pour la réalisation des travaux admissibles au Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), la Ville de Cookshire-Eaton a apporté une contribution de 194 880 $, ce qui représente un investissement gouvernemental et municipal totalisant 1 299 200 $.

Citations :

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de renouveler un système au grand bénéfice des citoyennes et des citoyens de Cookshire-Eaton. Notre gouvernement est heureux de collaborer avec les villes et les municipalités dans toutes les régions du Québec, pour mettre en place des infrastructures répondant aux besoins réels et modernes qui servent les collectivités et contribuent à l'amélioration de leurs milieux de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette aide financière permettra d'atteindre les normes en matière d'exigences de rejet des eaux usées dans le secteur de Johnville et j'en suis très fier. J'ai la conviction que ces travaux agiront positivement sur l'environnement et le quotidien des familles et des gens d'ici, et je continuerai de travailler pour faire avancer les dossiers qui leur tiennent à cœur. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureuse du soutien financier qui nous est accordé par le gouvernement provincial puisque la réalisation d'un tel projet est essentielle pour notre communauté. À cette aide financière, nous investissons davantage afin de nous permettre de desservir un futur développement dans le secteur de Johnville, offrant ainsi la possibilité d'ajouter plus de 60 résidences. »

Sylvie Lapointe, mairesse de la Ville de Cookshire-Eaton

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRIMEAU qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).



Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).



Dans la région de l'Estrie, ce sont plus de 34,2 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

Liens connexes :

