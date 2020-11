Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie 612 870 $ à la Municipalité de McMasterville pour l'amélioration de son réseau d'aqueduc

MCMASTERVILLE, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Justice et procureur général, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 612 870 $ a été accordée à la Municipalité de McMasterville pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, qui se termineront sous peu, consistent à renouveler des conduites d'eau potable, ainsi que d'eaux usées et pluviales sous les rues Casavant et de Bretagne. Ce sont plus de 460 mètres de conduites qui ont été remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées de la ville.

Citations

« Notre gouvernement continue de poser des gestes concrets pour soutenir la relance économique. Aujourd'hui, c'est 612 870 $ que nous investissons afin de soutenir la Municipalité de McMasterville dans la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau. C'est une priorité pour notre gouvernement de travailler de concert avec les municipalités de toutes les régions du Québec pour s'assurer d'une bonne gestion de cette ressource précieuse qu'est notre eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement a prévu des sommes considérables afin de soutenir, notamment, le développement économique des régions. À titre de député et de ministre responsable de la Montérégie, je ne peux que me réjouir de cette aide financière accordée aujourd'hui. En renouvelant ses conduites d'eau, la Municipalité de McMasterville investit dans l'efficacité de ses infrastructures, au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Je me réjouis de l'aide financière accordée par le MAMH pour la réfection des conduites des rues Casavant et de Bretagne. L'appui financier du gouvernement du Québec est essentiel à la réalisation de travaux de cette envergure. Cette aide permettra à la Municipalité d'améliorer sa performance en matière de gestion de l'eau. Il s'agit d'un pas de plus vers une Municipalité plus verte et plus résiliente. »

Martin Dulac, maire de McMasterville



Faits saillants

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans la région de la Montérégie, ce sont plus de 168 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

