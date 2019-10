Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie 228 000 $ à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Mme Sonia Lebel, est fière d'annoncer une aide financière de 228 000 $ accordée à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour des travaux visant l'amélioration d'infrastructures d'eau.

Citations :

« Je me réjouis de cet investissement et des répercussions positives que ces travaux d'infrastructures entraîneront pour Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En tant que députée de Champlain, je suis fière d'affirmer que notre gouvernement est en action afin de répondre aux besoins des municipalités de la circonscription. »

Sonia Lebel, ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain

« L'optimisation des réseaux d'eau est essentielle à la création de milieux de vie prospères et en santé. Comme ministre régional, je salue l'annonce de cette aide financière. C'est une excellente nouvelle pour les Genevièvoises et Genevièvois, qui pourront dorénavant compter sur des infrastructures renouvelées et durables. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Assurer le maintien des services publics, l'accès à l'eau potable et sa saine gestion est une priorité pour notre gouvernement. C'est en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux et en investissant dans les infrastructures que nous sommes en mesure de concrétiser des projets porteurs pour les collectivités de toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous remercions le gouvernement du Québec de l'aide financière accordée, qui nous permet de poursuivre nos efforts soutenus de mise à niveau de nos infrastructures d'eau. Ce soutien permet non seulement de procéder au remplacement d'infrastructures de distribution d'eau potable désuètes, mais contribue également à réduire les pertes d'eau, un objectif de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Faits saillants :

Le projet prévoit le renouvellement de conduites d'eau potable et d'eaux pluviales sous la rue Saint-Philippe .

. L'aide financière de 228 000 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Nicky Cayer, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, 418 643-4210; Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 418 643-9796; Bénédicte Trottier‑Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, 514 686-7100; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746