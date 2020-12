Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie 2,8 M$ à Drummondville pour l'amélioration de son réseau d'aqueduc

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Drummond-Bois-Franc, M. Sébastien Schneeberger, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 2,8 M$ a été accordée à la Ville de Drummondville pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Une somme de 780 000 $ a permis le prolongement de conduites d'eau potable et de collecte des eaux usées, d'une longueur respective de 1,2 km et de 1,1 km, sous les rues Bahl, Monique, Gérard-Niquette et le boulevard Mercure. Un second projet, d'un soutien financier de 320 000 $, a servi également à prolonger les réseaux de distribution d'eau potable et d'égout d'environ 480 mètres chacun sous les rues de la Commune et de la Place de la Garde. L'ensemble de ces travaux bénéficie à près de 200 personnes.

Rappelons que la Ville de Drummondville a également obtenu un soutien financier gouvernemental de 1,7 M$ pour des travaux qui se sont terminés en octobre dernier. Ceux‑ci consistaient à renouveler des conduites d'eau potable, ainsi que d'eaux usées et pluviales sous divers tronçons des rues Chassé, Pelletier, Faucher, Savard et Saint-Alfred. Ce sont plus de 930 mètres de conduites qui ont été remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées de la ville.

Les projets financés par Québec visent l'amélioration de la qualité de l'eau potable, la réduction des rejets d'eaux usées ainsi que l'amélioration de la santé publique et de la sécurité.

Citations

« Nous avons à cœur le maintien de services et d'infrastructures de qualité pour les citoyens. En plus d'améliorer notamment la qualité de l'eau potable, ce soutien de 2,8 M$ de notre gouvernement stimule l'économie de Drummondville et de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les organismes municipaux sont des partenaires privilégiés pour le gouvernement. C'est pourquoi je suis très heureux de cet investissement à Drummondville, qui vient soutenir la Ville dans ses projets visant l'amélioration des services aux citoyennes et aux citoyens de Johnson et de Drummond-Bois-Franc. Ce soutien contribuera à réduire le rejet des eaux usées ainsi qu'à améliorer la qualité de l'eau potable. Ces effets positifs se feront sentir sur la population, mais également sur notre environnement et je m'en réjouis. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc

« Grâce à ce soutien financier, nous avons été en mesure d'aller de l'avant avec des travaux importants pour nos infrastructures municipales, comme l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable. Les citoyennes et les citoyens bénéficieront de ces installations et la qualité de leur vie en sera grandement améliorée. »

Alain Carrier, maire de Drummondville



Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020‑2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans la région du Centre-du-Québec, ce sont plus de 43,3 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

