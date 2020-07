Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,2 M$ à la Ville d'Amos

AMOS, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 1 184 340 $ a été octroyée à la Ville d'Amos pour le renouvellement de conduites d'eau potable et d'eaux usées sous les rues des Cèdres, des Érables, des Chênes et des Ormes ainsi que sous la 6e Avenue Est.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple probant que nous sommes en action partout au Québec et que nos investissements dans les infrastructures municipales sont essentiels afin d'assurer la relance économique. Nous poursuivons nos efforts et notre collaboration avec nos partenaires afin que les communautés soient plus prospères. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de cette aide financière accordée par notre gouvernement pour la modernisation d'infrastructures d'eau. Cet investissement est essentiel afin de garantir des services de qualité à la population et de contribuer à créer des milieux de vie agréables et sécuritaires. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« En investissant dans les infrastructures municipales, notre gouvernement agit concrètement pour le développement des collectivités. En Abitibi-Témiscamingue et partout au Québec, nous travaillons de concert avec les municipalités pour soutenir la mise en place de projets porteurs qui répondent aux besoins de la population. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

