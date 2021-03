Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,1 M$ au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 1 056 640 $ sur trois ans a été accordée au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) pour la réalisation d'activités visant à améliorer la gestion des infrastructures municipales d'eau au Québec.

Ce soutien permettra de consolider la saine gestion des infrastructures municipales d'eau en permettant au CERIU de dresser le portrait de l'évolution globale des infrastructures grâce à des rapports annuels. De plus, le CERIU soutiendra les petites et moyennes municipalités dans le développement de stratégies cohérentes adaptées selon leurs besoins spécifiques en matière d'infrastructures d'eau. En effet, l'aide financière rendra possible la production de rapports individualisés par le biais de l'outil InfraPrévisions, qui vise à prévoir les besoins en investissement des municipalités en fonction de différentes stratégies d'intervention.

Citations :

« Notre gouvernement accorde une importance particulière à cette ressource capitale qu'est l'eau, ainsi qu'à l'état des infrastructures qui desservent les municipalités. C'est pourquoi je suis fière de soutenir le CERIU, qui fournit des données éclairantes aux municipalités pour la gestion pérenne de leurs infrastructures. La subvention accordée contribuera au développement de connaissances essentielles à la préservation des infrastructures d'eau, à travers le Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Plus important regroupement de spécialistes en infrastructures municipales au Québec, le CERIU est fier de reconduire son partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce partenariat permettra au CERIU de continuer à soutenir l'ensemble des municipalités québécoises dans la gestion de leurs actifs en les aidant à dresser un portrait actualisé de leurs infrastructures d'eau. »

Catherine Lavoie, présidente-directrice générale du CERIU

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Depuis sa création en 1994, le CERIU est soutenu financièrement par le MAMH pour l'organisation de son congrès annuel INFRA, ainsi que pour la confection de guides et d'outils techniques en lien avec les infrastructures.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746