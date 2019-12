Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,1 M$ à la Ville de Saint-Gabriel et à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon

SAINT-GABRIEL, QC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, une aide financière totalisant 2 185 250 $ pour des travaux d'infrastructures d'eau à Saint-Gabriel et à Saint-Gabriel-de-Brandon.

D'une part, la Ville de Saint-Gabriel s'est vue accorder une somme de 1 042 000 $ pour la mise aux normes de ses installations de production d'eau potable, projet récemment complété. D'autre part, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu un appui financier de 1 143 250 $ afin de mettre en œuvre, dès le printemps 2020, ses travaux de remplacement de conduites d'eau potable.

Citations :

« Votre gouvernement est très heureux de soutenir la modernisation des infrastructures d'eau de ces deux municipalités, des investissements essentiels pour garantir des services de qualité à la population. Ces travaux vont permettre la création de milieux de vie prospères et durables, au bénéfice de tous les citoyens de notre belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les municipalités dans leurs efforts visant à assurer une saine gestion de l'eau dans toutes les régions du Québec. Nous travaillons dans un esprit de collaboration, toujours avec comme intérêt premier, le mieux-être des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Grâce à cette aide financière, la Ville de Saint-Gabriel boucle ainsi le renouvellement de ses conduites d'eau potable des vieux secteurs du périmètre urbain. Nous avons relevé le défi que nous nous étions fixé et j'en suis très fier. »

Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser ces travaux d'envergure. Cette généreuse participation financière nous permet d'assurer la pérennité de nos infrastructures, au bénéfice de notre population et du développement durable de notre région. Grâce à cette aide, 1 300 mètres de conduites d'aqueduc seront renouvelés dans un secteur jugé prioritaire selon le plan d'intervention de la Municipalité. »

Mario Frigon, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation



twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Carole Noël, Directrice du bureau de circonscription de la députée de Berthier, 450 586-3171; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, 514 686-7100; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746