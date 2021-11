Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - Près de 4,8 M$ pour soutenir 23 projets d'économie sociale au Québec

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 4 781 427 $ pour appuyer la réalisation de 23 projets d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments, qui représentent des investissements de près de 59 millions de dollars.

Ces initiatives, qui seront mises de l'avant par des entreprises d'économie sociale dans douze régions du Québec, ont été retenues au terme d'un appel de projets lancé en juin dernier dans le cadre du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC).

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui alors que se poursuit le mois consacré à l'économie sociale au Québec.

Citation :

« Au Québec, nous avons la volonté d'entreprendre et de réussir collectivement la relance de notre économie. Bien ancrées dans leur communauté, les entreprises d'économie sociale participent activement au développement de leur région. Notre gouvernement est donc fier de soutenir, par le biais du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, l'économie collaborative pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

Administré par Investissement Québec, le PIEC a été reconduit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 (PAGES). Il est destiné aux entreprises d'économie sociale qui veulent acquérir, construire ou rénover un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle pour renforcer leur offre de services.

Le PAGES est doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, dont 15 millions serviront à favoriser la relance postpandémie. Ses différentes mesures engendreront des investissements de l'ordre de 520 millions de dollars et permettront entre autres :

d'offrir 3 500 activités d'accompagnement et de financement aux entreprises d'économie sociale afin qu'elles puissent répondre aux besoins des individus et des collectivités;



de mettre en œuvre des outils adaptés en vue d'assurer leur relance.

