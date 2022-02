Programme d'appui aux entreprises innovantes en hypercroissance Québec accorde 6,5 millions de dollars à Startup Montréal

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 6,5 millions de dollars à Startup Montréal pour la mise en place d'un programme d'appui aux entreprises innovantes (startups) en situation d'hypercroissance. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation y contribue à hauteur de 6 millions de dollars, tandis que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie y consacre une aide financière de 500 000 $.

Élaboré en collaboration avec Investissement Québec International, le programme Hypercroissance Québec vise :

à bonifier le soutien aux entreprises innovantes en leur offrant de nouveaux services spécialisés en hypercroissance;

à aider les organismes d'appui à l'entrepreneuriat technologique à tisser des liens avec des organismes semblables à travers le monde;

à réaliser des missions de vente à l'international pour maximiser le rayonnement de ces entreprises dans les marchés ciblés.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, et la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De plus en plus d'entreprises québécoises innovantes ont le potentiel d'avoir une valorisation de plus de 1 milliard de dollars ou de générer des revenus de 100 millions de dollars par année. Ce programme leur permettra d'accélérer leur croissance, notamment sur les marchés internationaux, en leur donnant un accès à des coachs, à des mentors et à des pairs à l'international.

Citations :

« Encourager l'innovation et les nouvelles technologies des entreprises, ça fait partie de notre mission. Avec cette contribution, nous allons aider les entreprises québécoises émergentes à prendre leur place à l'international. D'ici deux ans, on vise à ce que les entreprises en hypercroissance doublent leurs ventes et triplent leurs exportations. C'est l'ensemble du Québec qui pourra bénéficier des retombées importantes de cette initiative! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Grâce à ce partenariat, nous donnerons l'impulsion nécessaire afin que les entreprises en hypercroissance puissent prospérer et éventuellement percer les marchés nationaux et internationaux. Cette annonce vise également à aider les organismes d'appui aux entreprises innovantes en leur procurant les moyens de s'intégrer plus rapidement aux réseaux mondiaux. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Au cours des dernières années, les efforts considérables du gouvernement du Québec et d'investisseurs ont permis l'essor de nombreuses entreprises innovantes au stade de démarrage. Nous annonçons aujourd'hui des investissements dans le développement de celles qui connaissent une phase d'hypercroissance. C'est grâce à ce soutien supplémentaire que nous augmenterons la compétitivité de ces entreprises québécoises à l'international tout en confirmant la réputation de l'écosystème montréalais en tant que catalyseur performant pour ces dernières. Investir en innovation propulsera le Québec à l'avant-scène de ce domaine à l'échelle mondiale. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

« Nous avons travaillé avec des entreprises en hypercroissance au cours des derniers mois afin de comprendre les facteurs de réussite de leur progression mondiale alors qu'elles demeurent établies ici plutôt que d'être vendues à des entreprises américaines ou de quitter le Québec. Trouver les cadres, les coachs et les mentors appropriés qui peuvent les aider à atteindre l'hypercroissance est un défi pour ces entreprises. Notre collaboration avec Apexe Global nous permet donc d'accéder rapidement à l'expertise internationale dont les entreprises québécoises innovantes ont tant besoin. »

Liette Lamonde, directrice générale de Startup Montréal

« Québec et Montréal produisent depuis longtemps des technologies et des entrepreneurs de classe mondiale, et Lightspeed, Technologies Nuvei et Dialogue ne sont que les exemples les plus récents de grands succès. Il est maintenant temps d'accélérer les capacités de commercialisation internationale du Québec afin que la province favorise l'émergence de plus de leaders mondiaux qui feront d'importantes entrées en bourse. »

JF Gauthier, fondateur et président-directeur général d'Apexe Global

Faits saillants :

Startup Montréal est un organisme à but non lucratif créé par le regroupement de Bonjour Startup Montréal et de Montréal inc. Il a pour mission d'augmenter le potentiel de l'écosystème montréalais d'entreprises émergentes de deux façons : étendre son rayonnement et multiplier ses retombées positives.

À terme, le programme d'appui aux entreprises en situation d'hypercroissance vise :

à tripler d'ici 2025 le nombre d'entreprises technologiques avec une valorisation de plus de 1 milliard de dollars;



à générer une augmentation des exportations de 100 millions de dollars en deux ans et de près de 1 milliard de dollars d'ici cinq ans;



à créer plus de 15 000 emplois directs et bien rémunérés d'ici 2025.

Investissement Québec International soutient les entreprises québécoises en matière d'exportations et de prospection d'investissements étrangers.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie est présent dans dix-huit pays. Par ses 33 représentations à l'étranger, il offre aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs et aux organisations québécoises des services, des conseils et des activités adaptés aux caractéristiques de ces pays.

