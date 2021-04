Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier - Québec accorde une aide financière de 158 600 $ à Métaux Torngat pour un projet de recherche et développement

QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce l'attribution d'une aide financière de 158 600 $ à Métaux Torngat ltée pour un projet de recherche et développement. Cette contribution est accordée dans le cadre du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM).

Le projet de l'entreprise Métaux Torngat ltée, évalué à 396 500 $, consiste à réaliser un projet de recherche sur la flottation sélective des silicates de terres rares du gisement Strange Lake, comprenant des essais et de la modélisation par statistiques avancées et intelligence artificielle. Corem sera l'organisme de recherche du projet. Les travaux de recherche pour optimiser le traitement de minerai permettront de faire avancer les connaissances sur les terres rares. De plus, ce type de projet de recherche correspond aux orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS) qui a été lancé l'automne dernier.

L'objectif du programme du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d'appuyer les entreprises dans la réalisation de leurs projets de R et D afin d'innover et d'améliorer la compétitivité de l'industrie minière du Québec, selon une ou plusieurs dimensions du développement durable. Le PARIDM est destiné aux entreprises du secteur de l'industrie minière du Québec ainsi qu'à celles offrant des biens et services à ce secteur. Les entreprises du secteur minier pourront ainsi trouver et appliquer les nouvelles technologies dans la conduite de leurs opérations.

Citations :

« Je suis très heureux d'appuyer les entreprises du secteur de l'industrie minière afin qu'elles améliorent leur compétitivité et réalisent leurs projets. Nous pouvons compter sur une expertise de pointe au Québec et c'est grâce à la recherche et au développement que nous serons en mesure de poursuivre l'innovation et de nous dépasser. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le soutien du programme PARIDM du MERN pour un projet de recherche sur la flottation des terres rares par le COREM permettra d'importantes améliorations de traitement pour les projets de terres rares, y compris notre projet Strange Lake. La mission de Torngat est de mettre au point un approvisionnement québécois de produits de terres rares de production durable, lesquels sont des matières premières essentielles à une économie à faibles émissions de carbone au Québec et dans le monde. Nous sommes très enthousiastes et fiers de participer aux efforts d'envergure mondiale visant à bâtir l'écosystème industriel des terres rares du Québec. »

Dirk Naumann, président et chef de la direction, Métaux Torngat ltée

Faits saillants :

Cette annonce est faite à l'occasion de la Semaine minière du Québec qui se tient cette année du 26 avril au 2 mai. Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 32 000 emplois directs et indirects, 22 mines actives et 29 projets miniers qui ont atteint au moins l'étape de la mise en valeur.

Le PARIDM s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier.

Le programme est offert jusqu'au 31 mars 2022. La contribution minimale des entreprises est de 30 % des dépenses admissibles des projets et la subvention du programme peut atteindre 40 %.

La subvention est accordée pour des travaux faits dans le cadre d'un contrat de recherche avec un organisme de recherche du Québec.

Liens connexes :

Pour plus d'information concernant le Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM), consultez la page Web à ce sujet.

Pour plus d'information sur l'entreprise Métaux Torngat ltée, consultez le https://metauxtorngat.com.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 514 882-5645

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Renseignements: Source : Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 882-5645; Information : Relations médias, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected], Tél. : 418 521-3875

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/