Programme d'appui à la francophonie canadienne - Près de 500 000 $ pour soutenir des projets de partenariat en francophonie canadienne

QUÉBEC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - En lien avec le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC), le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un soutien financier totalisant 487 950 $ à des organismes du Québec et de partout au Canada pour la réalisation de partenariats qui visent à renforcer les liens entre les Québécoises et Québécois et les francophones et francophiles d'ailleurs au pays. Cet appui provient du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, à la suite d'un premier appel à projets qui s'est déroulé du 1er au 29 février 2020 et qui visait des initiatives débutant entre le 1er avril et le 30 septembre 2020.

Pour ce premier appel, le gouvernement est fier d'annoncer son soutien pour 33 initiatives, comme La COVID-19 expliquée aux jeunes, un magazine illustré qui propose du contenu pédagogique pour outiller les familles relativement à la pandémie, ainsi que Dialogue plus en actions, qui vise à sensibiliser et à éduquer certains acteurs clés afin que soient réduits les obstacles systémiques auxquels différentes communautés sont confrontées.

Un nouvel appel à projets pour 2020-2021

Pour 2020-2021, le Secrétariat a par ailleurs lancé un deuxième appel à projets en lien avec le volet Partenariats, pour les initiatives qui commenceront entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021. Ainsi, les organismes du Québec et de la francophonie canadienne qui désirent déposer une demande de subvention pour la mise sur pied d'initiatives visant à rapprocher les communautés francophones sont invités à le faire d'ici le 16 septembre 2020. En cette période difficile, la solidarité entre les francophones de partout au pays est cruciale, et le gouvernement du Québec est fier de pouvoir y contribuer par le soutien offert aux organismes.

À propos du PAFC

Le PAFC a pour but de soutenir financièrement la concrétisation d'initiatives qui répondent aux priorités définies par la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, c'est-à-dire des partenariats visant à rapprocher les communautés francophones à travers le pays. Ces initiatives sont réalisées par des organismes du Québec, en partenariat avec des organismes francophones et francophiles d'ailleurs au Canada. Elles touchent divers secteurs, tels que l'éducation, le développement économique, la santé, la petite enfance, la jeunesse, l'immigration, la justice, la culture, les communications, la condition féminine, la diversité et l'inclusion, les aînés ainsi que l'environnement.

Citation :

« Je tiens à féliciter tous les organismes dont les projets ont été retenus et qui pourront ainsi contribuer, par leurs initiatives diverses et variées, à rapprocher les communautés francophones de partout au pays. Je leur souhaite également un grand succès dans la réalisation de ces projets. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ses partenaires des différentes provinces et des territoires qui contribuent, par leur engagement de tous les jours, à cette mission si importante de faire vivre le français. En cette période difficile pour toutes et tous, il est primordial de poursuivre nos efforts de solidarité envers les communautés francophones. Pour notre gouvernement, la francophonie est importante et est une composante essentielle de sa politique canadienne. C'est pourquoi nous organiserons également, en juin 2021, le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui sera suivi de la présentation de la future politique du Québec en matière de francophonie canadienne. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour en savoir plus sur l'appel à projets ou pour déposer une demande :

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp

Annexe - Liste des initiatives retenues pour 2019-2020

Lieu Titre Montant Ontario Partage culturel 2020-2021 9 200 $ Nouveau-Brunswick Police de proximité, une priorité à Edmundston et Thérèse-De Blainville 4 510 $ Ontario 40e anniversaire de Contact ontarois 10 920 $ Ontario Tournée du film Intimités francophones d'eux 18 000 $ Ontario Parrainage HEC Montréal - Incubateur francophone Toronto 20 000 $ Ontario LittératieÉMC : concours régional d'épellation et école du samedi 18 000 $ Alberta Contenu vidéo pour le Cercle de la renommée de la musique québécoise 20 000 $ Saskatchewan 15e Festival international du film francophone de Saskatoon, Cinergie 2020 20 000 $ Nouveau-Brunswick L'Acadie dans tous ses états 11 462 $ Ontario Formation sur la matrice de modèle d'affaires en français pour les francophones de l'Ontario 17 810 $ Ontario Réflexion collective sur le rôle de la radio communautaire comme guichet unique de promotion numérique 18 000 $ Nouveau-Brunswick Contes en francophonie 12 000 $ Colombie-Britannique Le Centre culturel francophone de Vancouver et les Francouvertes : la poursuite d'une collaboration élargie en appui à la chanson francophone émergente 8 000 $ Ontario Académie du drag 7 520 $ Colombie-Britannique Pacifique en chanson 2020 - artiste mentor 5 500 $ Nouveau-Brunswick Vis-à-visages - Regards croisés Acadie-Gaspésie 20 000 $ Terre-Neuve-et-Labrador Ateliers de compétences en matière de cirque à St. John's 10 000 $ Nouveau-Brunswick Initiation au rôle et aux activités des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les collèges et universités francophones - phase 3 19 800 $ Colombie-Britannique Stage en service de garde francophone hors Québec et formation à l'approche Forest School 10 000 $ Alberta Du Québec en Alberta, cette identité francophone, ma raison d'être, et j'en suis fier 14 600 $ Ontario Delphine rêve toujours 16 000 $ Ontario Projet Théâtre jeune public - saison 2020-2021 - Alliance française de Toronto 7 545 $ Nouveau-Brunswick D'un produit à l'autre 14 780 $ Nouveau-Brunswick Muséolab en francophonie canadienne 16 000 $ Québec Dialogue plus en actions 20 000 $ Pancanadien Thèsez-vous en français 6 740 $ Ontario Participation d'une experte québécoise au forum communautaire Mobiliser les jeunes 1 560 $ Nouveau-Brunswick Forum sur l'aménagement culturel du territoire et l'éducation 10 000 $ Nouveau-Brunswick Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ 2020) 26 250 $ Nouveau-Brunswick La Coupe des startups 2021 10 000 $ Nunavut Service d'accueil et d'intégration professionnelle, stages 2020-2021 16 030 $ Nunavut Psy-Web-COVID-19 : programme de télésanté mentale pour la thérapie de la détresse psychologique, pendant et après la pandémie de la COVID-19, chez les étudiants internationaux francophones en contexte de minorité linguistico-culturelle (Manitoba et Alberta) et au Québec 20 000 $ Pancanadien La COVID-19 expliquée aux jeunes 47 723 $

