Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,9 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers à Saint-Robert-Bellarmin

SAINT-ROBERT-BELLARMIN, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est heureux d'annoncer qu'une somme de 1 930 829 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le bâtiment de deux étages aura une superficie de 392 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on trouvera notamment une salle de lavage, une pièce de décontamination, un espace de rangement et une aire de garage. La mezzanine comprendra des douches, une salle polyvalente avec cuisinette et un bureau administratif.

« Je suis très heureuse de ce soutien de plus de 1,9 million de dollars qui est le résultat d'une belle collaboration entre la Municipalité et notre gouvernement. La qualité des milieux de vie dans les villes et les municipalités revêt une grande importance pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous les appuyons par l'entremise de différentes aides financières, notamment pour la réalisation d'infrastructures collectives comme la future caserne de Saint-Robert-Bellarmin. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aide accordée à Saint-Robert-Bellarmin pour la construction de cette caserne de pompiers fonctionnelle et moderne est une très bonne nouvelle. D'autant plus que la présence d'une telle infrastructure bénéficie directement à la population. Ce soutien démontre par ailleurs que notre gouvernement a à cœur la sécurité de tous. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Je me réjouis, en tant que maire de Saint-Robert-Bellarmin, de l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui, avec son programme d'aide financière PRACIM, a permis la réalisation de ce projet de construction de caserne dans notre municipalité. Cette nouvelle infrastructure améliorera l'offre de services à notre communauté en plus de répondre aux exigences de notre schéma de couverture de risques. »

Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2023. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment en raison de son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes :

